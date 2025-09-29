خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیکر همسر آیت الله سیستانی در کربلای معلی تشییع شد + تصاویر

پیکر همسر آیت الله سیستانی در کربلای معلی تشییع شد + تصاویر
کد خبر : 1693140
لینک کوتاه کپی شد.

پیکر همسر آیت الله سید علی سیستانی با حضور جمع زیادی از مؤمنین در حرم امام حسین (علیه السلام) در کربلای معلی تشییع شد.

به گزارش ایلنا، پیکر همسر آیت الله سید علی سیستانی با حضور جمع زیادی از مومنین در حرم امام حسین (علیه السلام) در کربلای معلی تشییع شد.

بر اساس بیانیه دفتر آیت الله سیستانی، "آن بزرگوار علویه، فرزند آیت الله سید میرزا حسن، نوه آیت الله مجدد شیرازی و همسر آیت الله العظمی سید علی حسینی سیستانی، بود".

این بیانیه افزود: «پیکر مرحومه ساعت ۹ صبح روز دوشنبه از مسجد شیخ طوسی به آرامگاه ابدی‌اش منتقل  و مراسم یادبودی برای روح وی در مسجد الخضراء روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پس از نماز مغرب و عشاء برگزار خواهد شد.

پیکر همسر آیت الله سیستانی در کربلای معلی تشییع شد + تصاویرپیکر همسر آیت الله سیستانی در کربلای معلی تشییع شد + تصاویرپیکر همسر آیت الله سیستانی در کربلای معلی تشییع شد + تصاویرپیکر همسر آیت الله سیستانی در کربلای معلی تشییع شد + تصاویرپیکر همسر آیت الله سیستانی در کربلای معلی تشییع شد + تصاویر

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی