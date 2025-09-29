پیکر همسر آیت الله سیستانی در کربلای معلی تشییع شد + تصاویر

بر اساس بیانیه دفتر آیت الله سیستانی، "آن بزرگوار علویه، فرزند آیت الله سید میرزا حسن، نوه آیت الله مجدد شیرازی و همسر آیت الله العظمی سید علی حسینی سیستانی، بود".

این بیانیه افزود: «پیکر مرحومه ساعت ۹ صبح روز دوشنبه از مسجد شیخ طوسی به آرامگاه ابدی‌اش منتقل و مراسم یادبودی برای روح وی در مسجد الخضراء روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پس از نماز مغرب و عشاء برگزار خواهد شد.