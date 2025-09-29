پیکر همسر آیت الله سیستانی در کربلای معلی تشییع شد + تصاویر
پیکر همسر آیت الله سید علی سیستانی با حضور جمع زیادی از مؤمنین در حرم امام حسین (علیه السلام) در کربلای معلی تشییع شد.
بر اساس بیانیه دفتر آیت الله سیستانی، "آن بزرگوار علویه، فرزند آیت الله سید میرزا حسن، نوه آیت الله مجدد شیرازی و همسر آیت الله العظمی سید علی حسینی سیستانی، بود".
این بیانیه افزود: «پیکر مرحومه ساعت ۹ صبح روز دوشنبه از مسجد شیخ طوسی به آرامگاه ابدیاش منتقل و مراسم یادبودی برای روح وی در مسجد الخضراء روزهای دوشنبه و سهشنبه پس از نماز مغرب و عشاء برگزار خواهد شد.