خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت همسر آیت الله سیستانی

پیام تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت همسر آیت الله سیستانی
کد خبر : 1693138
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت همسر آیت‌الله سید علی سیستانی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت همسر آیت الله سید علی سیستانی را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انّالله و انّاالیه راجعون

محضر شریف حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی (دامت تأییداته)

سلام علیکم

رحلت بانوی ارجمند و بزرگوار، علویه جلیله، نوه مرحوم سید مجدد شیرازی، همسر گرانقدرتان باعث تاسف و تاثر گردید.

آن بانوی پرهیزگار و مومنه که تربیت‌یافته و اخلاق‌آموز خاندانی بااصالت و متدین در علم و تقوا بودند، عمر پربرکت و عفیفانه خویش را در ملازمت و همراهی مخلصانه بیت معزز فقاهت و فضیلت صرف نمودند و در تربیت فرزندانی با ایمان، متدین و مروج دین و شعائر اسلام نقشی ممتاز و مجدانه داشتند.

از خداوند متعال، برای آن بانوی مؤمنه، غفران و رحمت واسعه و همنشینی بااولیاءالله و برای حضرتعالی، فرزندان گرانقدر و سایر بازماندگان و منسوبین، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی