متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی سیستانی (دام ظله‌العالی)

رحلت بانوی علویه، همسر مکرمه حضرت مستطاب‌عالی که از اولاد و اَحفاد مرجعیت عالی‌قدر بودند را تسلیت عرض نموده و تسلای حضرتعالی و دیگر بازماندگان را آرزومندم و رحمت الهی برای آن مرحومه‌ی مؤمنه و جلیله را از خداوند متعال مسالت می‌نمایم.

غلامحسین محسنی اژه‌ای

