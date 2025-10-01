اسحاقی در گفتوگو با ایلنا:
باید به دنبال نظام نخست وزیری در کشور برویم
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: نظام سیاسی کشور ما معیوب است و باید اصلاح شود. ما باید دنبال اصلاحات سیاسی و دنبال نظام نخست وزیری در کشور برویم.
سلمان اسحاقی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه بیش از ۴۰ سال است روشها و دولتهای مختلفی برای کشورداری در کشور امتحان شده است، اما امروز به مکانیزم ماشه و نگرانی مردم در خصوص اسنپ بک رسیدهایم، به عنوان یک نماینده چه راهکاری برای اداره کشور در این شرایط پیشنهاد میکنید، گفت: نظام سیاسی کشور ما معیوب است و باید اصلاح شود. ما باید دنبال اصلاحات سیاسی برویم، باید دنبال نظام نخست وزیری در کشور برویم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نظام نخست وزیری اینگونه تعریف میشود که اگر یک دولت کارآمد نبود ضمن احترام به رأی مردم بتوانیم با توجه به دغدغههای جامعه تغییراتی در دولت داشته باشیم.
وی ادامه داد: به عنوان مثال دولت آقای پزشکیان که تشکیل شد یک دولت برای آن زمان بود، الان همان دولت برای دوران جنگ و بعد اسنپ بک و تحریمها آمده است. من از شما سوال دارم آیا آقای فرزین رئیس بانک مرکزی در قامت رئیس بانک مرکزی کشوری است که درگیر جنگ با دنیاست و باید تحریمهایی را هم از امروز به بعد با یک واژه اسنپ بک تجربه کند؟
اسحاقی بیان کرد: شخصی که در زمان صلح درک درستی از حوزه غذا و سلامت مردم نداشته و ندارد و مشاهده کردید با پیگیریهای کمیسیون بهداشت و درمان این مساله احیا شد و حالا همان شخص در زمان جنگ و تحریمها حضور دارد. از رئیس بانک مرکزی یک درخواست دارم، بیاید به ما بگوید چه کار و وظیفهای بر عهده دارد ما بر مبنای وظیفه ایشان از او مطالبهگری کنیم. آیا اقتصاد مملکت به رئیس بانک مرکزی ربط ندارد؟ بحث معیشت مردم به رئیس بانک مرکزی ربط ندارد؟ بحث وامها و تسهیلات به رئیس بانک مرکزی ربط ندارد؟
وی افزود: اصلا چرا دستگاه قضا نسبت به ادعاهای بابک زنجانی که یک زمانی مجرم بوده است، ورود نمیکند؟ الان که ایشان مجرم نیست یک فرد و یک شخص حقیقی است؛ شهروند است، چرا قوه قضائیه ورود نمیکند و ادعای وی را درخصوص شخص رئیس بانک مرکزی بررسی نمیکند.
وی با بیان این که الان باید در حوزه اقتصاد یک اصلاح ریشهای انجام دهیم؛ سوالی که مطرح میشود این است که آیا با این شاکله اقتصاد کشور میتوانیم در دوران جنگ و تحریمهای سخت مدیریت خوبی باشیم، اظهار داشت: دشمن میداند تحریمها غیرقانونی و غیرقابل اجراست و قابلیت اجرایی را ندارد، اما اعتماد به سوءمدیریتها و بیکفایتی مسئولان ما دارد. دشمن امروز به داخل کشور بیشتر امید بسته است تا به کشورهای دیگر که ما را تحریم کنند.
اسحاقی درباره اینکه شروع مکانیسم ماشه نگرانیهایی را در خصوص دارو مخصوصا برای بیماران خاص به وجود آورده است، گفت: من امروز به شما میگویم نگرانی ما در حوزه دارو به جایی رسیده است که بعضی از بیماران ما درمان را متوقف کردهاند.