تسلیت سید حسن خمینی به آیت الله العظمی سیستانی

به گزارش ایلنا به نقل از جماران؛ متن پیام حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی بدین شرح است:

محضر مبارک آیت الله العظمی سیستانی (مدّ ظله العالی)

مصیبت وارده را خدمت حضرت مستطاب عالی تسلیت عرض می نمایم. خدای متعال آن فقیده سعیده را با اولیاء خود محشور دارد و به جنابعالی و بیت مکرم صبر و اجر مرحمت فرماید.

برای آن مرجع عالی مقام که ذخیره بزرگ جهان اسلام هستید، طول عمر و سلامتی روزافزون مسألت دارم.

سید حسن خمینی

انتهای پیام/