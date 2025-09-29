خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تسلیت سید حسن خمینی به آیت الله العظمی سیستانی

تسلیت سید حسن خمینی به آیت الله العظمی سیستانی
کد خبر : 1692951
لینک کوتاه کپی شد.

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در پیامی درگذشت همسر آیت الله العظمی سیستانی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از جماران؛ متن پیام حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی بدین شرح است:

محضر مبارک آیت الله العظمی سیستانی (مدّ ظله العالی)

مصیبت وارده را خدمت حضرت مستطاب عالی تسلیت عرض می نمایم. خدای متعال آن فقیده سعیده را با اولیاء خود محشور دارد و به جنابعالی و بیت مکرم صبر و اجر مرحمت فرماید.

برای آن مرجع عالی مقام که ذخیره بزرگ جهان اسلام هستید، طول عمر و سلامتی روزافزون مسألت دارم.

سید حسن خمینی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی