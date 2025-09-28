خبرگزاری کار ایران
سردار شکارچی:

آمریکایی‌ها غلط می‌کنند که می‌گویند برد موشک‌هایتان را کوتاه کنید

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح گفت: آمریکایی‌ها غلط می‌کنند که می‌گویند برد موشک‌هایتان را کوتاه کنید. به آنها چه ارتباطی دارد که برد موشک‌هایمان چقدر باشد.

به گزارش ایلنا، سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در گفت‌و‌گویی مطرح کرد: آمریکایی‌ها غلط می‌کنند که می‌گویند برد موشک‌هایتان را کوتاه کنید. به آنها چه ارتباطی دارد که برد موشک‌هایمان چقدر باشد.

وی افزود: آمریکایی‌ها چه کاره عالم هستند که برای ما تصمیم می‌گیرند؟ یک کلمه جواب می‌دهم؛ شما غلط می‌کنید.

 

