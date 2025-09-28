سردار شکارچی:
آمریکاییها غلط میکنند که میگویند برد موشکهایتان را کوتاه کنید
به گزارش ایلنا، سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در گفتوگویی مطرح کرد: آمریکاییها غلط میکنند که میگویند برد موشکهایتان را کوتاه کنید. به آنها چه ارتباطی دارد که برد موشکهایمان چقدر باشد.
وی افزود: آمریکاییها چه کاره عالم هستند که برای ما تصمیم میگیرند؟ یک کلمه جواب میدهم؛ شما غلط میکنید.