به گزارش ایلنا، سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در گفت‌و‌گویی مطرح کرد: آمریکایی‌ها غلط می‌کنند که می‌گویند برد موشک‌هایتان را کوتاه کنید. به آنها چه ارتباطی دارد که برد موشک‌هایمان چقدر باشد.

وی افزود: آمریکایی‌ها چه کاره عالم هستند که برای ما تصمیم می‌گیرند؟ یک کلمه جواب می‌دهم؛ شما غلط می‌کنید.

