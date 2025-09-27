منتجبنیا: رئیسجمهور با مسئولان ناکارآمد شجاعانه برخورد کند/ تقدیر از مواضع جدید مسئولین در قبال حوادث زاهدان
جلسه شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی روز جمعه، چهارم مهرماه، با حضور اکثریت اعضا به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. آیتالله رسول منتجبنیا، دبیرکل حزب، در این نشست مهمترین مواضع و دیدگاههای خود را در حوزه سیاست داخلی و خارجی بیان کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حزب جمهوریت ایران اسلامی، منتجبنیا با محکومیت حمله به مذاکرهکنندگان فلسطینی در قطر، این اقدام را «جنایتی خطرناک» دانست و هشدار داد که بیتوجهی کشورهای اسلامی به چنین حملاتی میتواند منجر به جنگی دامنهدار در منطقه شود. وی خواستار فعال شدن دیپلماسی منطقهای برای حل مسائل مرتبط با برجام، حملات اسرائیل و برخی ادعاهای کشورهای اسلامی شد و تأکید کرد: وزارت خارجه نباید در برابر فشارها کوتاه بیاید و باید از طریق دیپلماسی مشکلات را حل کند.
دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به رئیسجمهور، بر ضرورت ارزیابی عملکرد وزرا و استانداران پس از گذشت یک سال از عمر دولت تأکید کرد و گفت: هر گونه ترمیم و تغییر بدون ملاک و ارزیابی درست، صحیح نیست. رئیسجمهور باید با مسئولان ناکارآمد شجاعانه برخورد کند، چراکه هر اشکالی در دولت به پای ایشان نوشته خواهد شد.
وی همچنین از وزارتخانههای آموزشوپرورش، بهداشت و علوم خواست برنامهای جامع برای سال تحصیلی جاری تدوین کنند و بر راهاندازی کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاهها تأکید کرد.
منتجبنیا، مخالفت با سیاسی شدن دانشگاهها را مغایر نظر رهبر انقلاب و برگزاری این کرسیها موجب رشد و بالندگی جوانان دانست.
در بخش دیگری از این جلسه، دبیرکل حزب نسبت به طرح اصلاح قانون احزاب در وزارت کشور ابراز نگرانی کرد و اعلام داشت شنیدههایی مبنی بر الزام احزاب به داشتن یک میلیون عضو از بدو تأسیس و قانونی کردن عضویت اشخاص حقیقی در جبههها وجود دارد که به گفته وی میتواند احزاب را به طور کلی از صحنه خارج کند.
او این اقدامات را «خلاف مصلحت کشور» توصیف کرد و پیشنهاد نمود وزارت کشور نظرات احزاب را از طریق مکاتبه رسمی دریافت و بررسی کند.
منتجبنیا همچنین به خبر خوش مسئول حزب در سیستان و بلوچستان اشاره کرد که به برگزاری جلسهای در مسجد مکی زاهدان با حضور مسئولان کشوری و عذرخواهی از خانوادههای قربانیان رویدادهای تلخ آن شهر منجر شده است.
وی این اقدام را «راهی برای ایجاد فضای شادی و امید» دانست و از شیخالاسلام و مسئولان کشوری قدردانی کرد.
در حوزه سیاست خارجی، دبیرکل حزب با انتقاد شدید از سخنان «قلدرمآبانه» دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل، او را «فردی جنگافروز و متکبر» خواند و پیشبینی کرد: «اگر جلوی ترامپ گرفته نشود، همان مسیر فرعون را پیش خواهد گرفت». وی همچنین پیشنهاد کرد در تریبونهای جهانی، مواضع کشور با «بیان شیوا و قاطع» طرح شود تا جامعه جهانی در برابر اقدامات آمریکا و اسرائیل واکنش نشان دهد.
در پایان جلسه، مقرر شد کمیته تشکیلات و کمیته استانها نتایج بررسی عملکرد استانها را جهت اتخاذ تصمیم درباره مسئولان استانی به شورای مرکزی ارائه کنند.