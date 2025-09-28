خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در صحن علنی مجلس؛

نایب رئیس مجلس درگذشت نماینده ادوار پارس آباد را تسلیت گفت

نایب رئیس مجلس درگذشت نماینده ادوار پارس آباد را تسلیت گفت
کد خبر : 1692653
لینک کوتاه کپی شد.

نایب رئیس مجلس در صحن علنی درگذشت نماینده دوره سوم و چهارم و نهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، علی نیکزاد در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مطلع شدیم حجت الاسلام حبیب برومند نماینده دور سوم، چهارم و نهم مردم شریف پارس آباد و بیله سوار در مجلس به رحمت ایزدی پیوستند برای ایشان از درگاه خداوند آرزوی مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسالت می‌کنم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی