نایب رئیس مجلس درگذشت نماینده ادوار پارس آباد را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا، علی نیکزاد در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مطلع شدیم حجت الاسلام حبیب برومند نماینده دور سوم، چهارم و نهم مردم شریف پارس آباد و بیله سوار در مجلس به رحمت ایزدی پیوستند برای ایشان از درگاه خداوند آرزوی مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسالت می‌کنم.

