مجیدخان در گفتوگو با ایلنا:
اعضای اکو با میزبانی از نشستهای این سازمان به بهبود عملکردها کمک میکنند
دبیرکل سازمان اکو گفت: ایران علاوه بر میزبانی سازمان، میزبان تعدادی از نهادهای اکو است و همین امر مشارکت ایران را به شکل ویژهای چشمگیر و بسیار خاص میکند.
اسد مجیدخان دبیرکل اکو در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در رابطه با میزان فعالیتهای اعضای سازمان منطقهای اکو و اثربخشی کارکرد اعضا در پیشبرد اهداف این سازمان گفت: بدیهی است که همه اعضا تا آنجا که میتوانند در کار سازمان مشارکت میکنند یا تلاش میکنند مشارکت کنند.
وی ادامه داد: در دوره هجدهم ایران علاوه بر میزبانی سازمان، میزبان تعدادی از نهادهای اکو است و همین امر مشارکت ایران را به شکل ویژهای چشمگیر و بسیار خاص میکند.
ایران به تنها کشوری تبدیل میشود که چهار اجلاس اکو را میزبانی کرده است
دبیرکل اکو با با بیان اینکه ایران میزبان هجدهمین اجلاس هم خواهد بود، عنوان کرد: انشاءالله هجدهمین اجلاس سازمان اکو در یک سال آینده برگزار خواهد شد و این امر ایران را به تنها کشوری تبدیل خواهد کرد که چهار اجلاس اکو را میزبانی کرده است.
اعضای اکو با میزبانی از نشستهای این سازمان به بهبود عملکردها کمک میکنند
وی افزود: به همین ترتیب، ترکیه، پاکستان، قزاقستان و سایر اعضا، به شیوه خودشان، با میزبانی نشستهای وزرا و با میزبانی فرآیندها، به کار سازمان ما کمک میکنند.
مجیدخان درباره حضور آذربایجان در سازمان اکو بیان کرد: آذربایجان به تازگی میزبان هفدهمین اجلاس بود. آذربایجان همچنین اولین عضو غیربنیانگذار شد که یک نهاد جدید اکو را میزبانی کرده است. آنها در شرف میزبانی یک نهاد دیگر هستند.
وی خاطرنشان کرد: منظور من این است که همه کشورها، از طریق ایدهها، از طریق کمکهای مالی و از طریق مشارکتها و با میزبانی رویدادها، به کار سازمان کمک میکنند.