خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سردار پاکپور:

سپاه ماموریت راهبردی خود را صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌داند

سپاه ماموریت راهبردی خود را صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌داند
کد خبر : 1692584
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده سپاه گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه تنها خود را موظف به دفاع از مرزها و امنیت ملی می‌داند بلکه ماموریت راهبردی خود را صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و امامین انقلاب اسلامی خون شهیدان می‌داند.

به گزارش ایلنا، سرلشکر محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با قدردانی از حمایت ها و پشتیبانیهای ستاد کل نیروهای مسلح و تأکید بر تبعیت کامل سپاه از فرامین و تدابیر فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی)، اظهار داشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تکیه بر ایمان انگیزه الهی و ظرفیت های عظیم انسانی و فناورانه خود در خط مقدم تحقق دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و در همه عرصه های زمینی دریایی هوایی سایبری و اطلاعاتی آمادگی کامل برای مقابله قاطع سریع و عبرت آموز با هرگونه تهدید و ماجراجویی دشمن مانند تحمیل شکست بر دشمن و آنچه در دفاع مقدس ۱۲ روزه در برابر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی جهانیان مشاهده کردند دارد.

سرلشکر پاکپور همچنین بر اهمیت هماهنگی میان نیروهای مسلح در مواجهه با تهدیدات نوین و پیچیده دشمن تأکید و تصریح کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه تنها خود را موظف به دفاع از مرزها و امنیت ملی می داند بلکه ماموریت راهبردی خود را صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی و امامین انقلاب اسلامی خون شهیدان میداند و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی