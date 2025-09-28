به گزارش ایلنا، سرلشکر محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با قدردانی از حمایت ها و پشتیبانیهای ستاد کل نیروهای مسلح و تأکید بر تبعیت کامل سپاه از فرامین و تدابیر فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی)، اظهار داشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تکیه بر ایمان انگیزه الهی و ظرفیت های عظیم انسانی و فناورانه خود در خط مقدم تحقق دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و در همه عرصه های زمینی دریایی هوایی سایبری و اطلاعاتی آمادگی کامل برای مقابله قاطع سریع و عبرت آموز با هرگونه تهدید و ماجراجویی دشمن مانند تحمیل شکست بر دشمن و آنچه در دفاع مقدس ۱۲ روزه در برابر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی جهانیان مشاهده کردند دارد.

سرلشکر پاکپور همچنین بر اهمیت هماهنگی میان نیروهای مسلح در مواجهه با تهدیدات نوین و پیچیده دشمن تأکید و تصریح کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه تنها خود را موظف به دفاع از مرزها و امنیت ملی می داند بلکه ماموریت راهبردی خود را صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی و امامین انقلاب اسلامی خون شهیدان میداند و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

