خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
قالیباف قانون اصلاح ساز و کار بررسی بودجه سالیانه را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد

رئیس مجلس طی نامه‌ای قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس درخصوص اصلاح ساز و کار بررسی بودجه سالانه را جهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا،‌ در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» در خصوص اصلاح ساز و کار بررسی بودجه سالیانه که به تصویب نمایندگان رسیده است، توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ شد.

گفتنی است؛ این اصلاح در راستای بهبود روندهای قانون‌گذاری و ارتقای کارآمدی فرآیندهای داخلی مجلس صورت گرفته است.

 

