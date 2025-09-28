به گزارش ایلنا،‌ در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» در خصوص اصلاح ساز و کار بررسی بودجه سالیانه که به تصویب نمایندگان رسیده است، توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ شد.

گفتنی است؛ این اصلاح در راستای بهبود روندهای قانون‌گذاری و ارتقای کارآمدی فرآیندهای داخلی مجلس صورت گرفته است.

