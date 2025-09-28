خبرگزاری کار ایران
دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه اریتره

دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه اریتره
کد خبر : 1692432
سید عباس عراقچی که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، عصر شنبه با عثمان صالح محمد، وزیر امور خارجه اریتره دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، عصر شنبه با عثمان صالح محمد، وزیر امور خارجه اریتره دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین ضمن مرور روابط دوجانبه و بررسی راه‌های گسترش مناسبات دو کشور در زمینه‌های گوناگون مورد علاقه دو کشور، راجع به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی کفتگو کردند.

طرفین با تاکید بر اهمیت همکاری بیشتر کشورهای اسلامی برای مواجهه با چالش‌های مشترک جهان اسلام، خصوصاً خطر بی‌سابقه ناشی از توسعه‌طلبی و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی، بر ضرورت اقدام عاجل و همه‌جانبه کشورهای اسلامی و جامعه جهانی جهت توقف نسل‌کشی و مواخذه و مجازات سران رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

در این دیدار همچنین اهمیت همکاری بیشتر بین کشورهای جنوب و در حال توسعه در حوزه‌های اقتصادی و فناوری و مقابله با تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه، همکاری در مجامع بین‌المللی به‌ویژه شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل، هماهنگی مواضع در گروه دوستان منشور ملل متحد و مشابه آن مورد تاکید قرار گرفت.

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
