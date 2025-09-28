خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه نیکاراگوئه

دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه نیکاراگوئه
کد خبر : 1692430
لینک کوتاه کپی شد.

سید عباس عراقچی که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، بعد از ظهر شنبه با دنیس رونالدو مونکادا، وزیر امور خارجه نیکاراگوئه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، بعد از ظهر شنبه با دنیس رونالدو مونکادا، وزیر امور خارجه نیکاراگوئه دیدار و گفتگو کرد.

وزرای امور خارجه ایران و نیکاراگوئه در این دیدار راجع به روابط دوجانبه گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان روابط دیرپای ایران و نیکاراگوئه را ارزشمند و مهم توصیف کرده و بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران بر تقویت مناسبات در همه زمینه‌های مورد علاقه دو کشور تاکید نمود.

در این دیدار همچنین راجع به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر شد.

محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و ضرورت توقف نسل‌کشی در غزه، محکومیت تجاوز و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا و ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر بین کشورهای در حال توسعه و جنبش عدم تعهد برای صیانت از حاکمیت قانون و مقابله با قانون‌شکنی از جمله موضوعات مطرح‌شده در این دیدار بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی