دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه نیکاراگوئه

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، بعد از ظهر شنبه با دنیس رونالدو مونکادا، وزیر امور خارجه نیکاراگوئه دیدار و گفتگو کرد.

وزرای امور خارجه ایران و نیکاراگوئه در این دیدار راجع به روابط دوجانبه گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان روابط دیرپای ایران و نیکاراگوئه را ارزشمند و مهم توصیف کرده و بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران بر تقویت مناسبات در همه زمینه‌های مورد علاقه دو کشور تاکید نمود.

در این دیدار همچنین راجع به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر شد.

محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و ضرورت توقف نسل‌کشی در غزه، محکومیت تجاوز و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا و ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر بین کشورهای در حال توسعه و جنبش عدم تعهد برای صیانت از حاکمیت قانون و مقابله با قانون‌شکنی از جمله موضوعات مطرح‌شده در این دیدار بود.

