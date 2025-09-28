دیدار عراقچی با با وزیر امور خارجه اوگاندا

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، بعد از ظهر شنبه با ژنرال اودونگو ججه ابوبکر، وزیر امور خارجه اوگاندا دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین در مورد روابط دوجانبه و راه‌های گسترش مناسبات در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، فناوری و کشاورزی گفتگو کردند.

دو وزیر همچنین راجع به تقویت هماهنگی و همکاری بین دو کشور در سازمان‌های بین‌المللی تبادل نظر نمودند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اهمیت بالایی که ایران برای گسترش روابط با کشورهای در حال توسعه به‌ویژه در قاره آفریقا قائل است، آمادگی کشورمان را برای توسعه همکاری‌های دوجانبه در همه زمینه‌ها اعلام کرد.

وزرای امور خارجه ایران و اوگاندا همچنین راجع به تحولات بین‌المللی تبادل نظر کردند.

عراقچی با تقدیر از تلاش‌ها و ابتکارهای اوگاندا در مقام ریاست جنبش عدم تعهد، بر ضرورت نقش‌آفرینی مؤثرتر جنبش عدم تعهد در مقابله با یکجانبه‌گرایی و قانون‌شکنی در سطح بین‌المللی، به‌ویژه تحریم‌های ظالمانه علیه کشورهای در حال توسعه، تاکید کرد.

وزیر امور خارجه اوگاندا نیز با تاکید بر موضع اصولی این کشور و جنبش عدم تعهد در محکومیت تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، استفاده ابزاری از شورای امنیت سازمان ملل برای اعمال فشار علیه ایران را تقبیح کرد و بر حمایت اوگاندا از حق همه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تاکید نمود.

انتهای پیام/