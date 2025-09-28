خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار عراقچی با با وزیر امور خارجه اوگاندا

دیدار عراقچی با با وزیر امور خارجه اوگاندا
کد خبر : 1692429
لینک کوتاه کپی شد.

سید عباس عراقچی که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، بعد از ظهر شنبه با ژنرال اودونگو ججه ابوبکر، وزیر امور خارجه اوگاندا دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، بعد از ظهر شنبه با ژنرال اودونگو ججه ابوبکر، وزیر امور خارجه اوگاندا دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین در مورد روابط دوجانبه و راه‌های گسترش مناسبات در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، فناوری و کشاورزی گفتگو کردند.

دو وزیر همچنین راجع به تقویت هماهنگی و همکاری بین دو کشور در سازمان‌های بین‌المللی تبادل نظر نمودند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اهمیت بالایی که ایران برای گسترش روابط با کشورهای در حال توسعه به‌ویژه در قاره آفریقا قائل است، آمادگی کشورمان را برای توسعه همکاری‌های دوجانبه در همه زمینه‌ها اعلام کرد.

وزرای امور خارجه ایران و اوگاندا همچنین راجع به تحولات بین‌المللی تبادل نظر کردند.

عراقچی با تقدیر از تلاش‌ها و ابتکارهای اوگاندا در مقام ریاست جنبش عدم تعهد، بر ضرورت نقش‌آفرینی مؤثرتر جنبش عدم تعهد در مقابله با یکجانبه‌گرایی و قانون‌شکنی در سطح بین‌المللی، به‌ویژه تحریم‌های ظالمانه علیه کشورهای در حال توسعه، تاکید کرد.

وزیر امور خارجه اوگاندا نیز با تاکید بر موضع اصولی این کشور و جنبش عدم تعهد در محکومیت تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، استفاده ابزاری از شورای امنیت سازمان ملل برای اعمال فشار علیه ایران را تقبیح کرد و بر حمایت اوگاندا از حق همه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تاکید نمود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی