موسوی:
اروپا و آمریکا در یک توهم در قبال ملت ایران بسر میبرند
معاون تشریفات دفتر رئیس جمهور، تاکید کرد: همینقدر خودمانی عرض کنم که اروپا و آمریکا در یک توهم و در عین حال، اشتباه محاسباتی خاصی در قبال ملت ایران بسر میبرند.
به گزارش ایلنا، سید عباس موسوی، دیپلمات ارشد ایرانی، در واکنش به فعال سازی اسنپ بک در شبکه ایکس، نوشت: «همینقدر خودمانی عرض کنم که اروپا و آمریکا در یک توهم و در عین حال، اشتباه محاسباتی خاصی در قبال ملت ایران بسر میبردند و میبرند که نمایندگان ملت در نیویورک (به اصطلاح) بادشان را خالی کردند!
چیزی به اسم مذاکره واقعی و بده-بستان متعارف را یا بلد نیستند و یا مثل مذاکرات گذشته حتی نتوانستند ادای آنرا در بیاورند. در هر صورت، هیچ ایرانی واقعی حاضر نیست عزت و شرف خود را در مقابل این زیاده خواهانِ متوهم معامله کند.
راه حل اساسی: باید قوی شد و به سبک ایرانی رویشان را کم کرد!»