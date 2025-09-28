به گزارش ایلنا، سید عباس موسوی، دیپلمات ارشد ایرانی، در واکنش به فعال سازی اسنپ بک در شبکه ایکس، نوشت: «همینقدر خودمانی عرض کنم که اروپا و آمریکا در یک توهم و در عین حال، اشتباه محاسباتی خاصی در قبال ‎ملت ایران بسر می‌بردند و می‌برند که نمایندگان ملت در ‎نیویورک (به اصطلاح) بادشان را خالی کردند!

چیزی به اسم مذاکره واقعی و بده-بستان متعارف را یا بلد نیستند و یا مثل مذاکرات گذشته حتی نتوانستند ادای آنرا در بیاورند. در هر صورت، هیچ ایرانی‌ واقعی حاضر نیست عزت و شرف خود را در مقابل این زیاده خواهانِ متوهم معامله کند.

راه حل اساسی: ‎باید قوی شد و به ‎سبک ایرانی رویشان را کم کرد!»

