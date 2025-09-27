خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عراقچی با دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس دیدار و گفتگو کرد

عراقچی با دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس دیدار و گفتگو کرد
کد خبر : 1692328
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه که برای شرکت در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد، روز شنبه به وقت محلی با «جاسم البدیوی» دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، روز شنبه با جاسم البدیوی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار در مورد روابط ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گفتگو شد. طرفین با اشاره به اهمیت گسترش روابط بین ایران و کشورهای واقع در کرانه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان در همه عرصه‌ها به منظور تقویت اعتماد و تفاهم متقابل، بر ضرورت تمرکز بر منافع و چالش‌های مشترک تاکید کردند. 

وزیر امور خارجه کشورمان با یادآوری سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در حسن همجواری با کشورهای منطقه، بر آمادگی کشورمان برای استفاده از همه ظرفیت‌ها جهت تعمیق مناسبات در همه زمینه‌ها با کشورهای همسایه تاکید کرد.

وزیر امور خارجه همچنین با تبیین خطر جدی ناشی از جنگ‌افروزی و سیطره‌جویی رژیم صهیونیستی برای صلح و ثبات منطقه‌ای، بر ضرورت همکاری و اهتمام جدی‌تر کشورهای منطقه برای توقف نسل‌کشی در غزه و مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه تاکید کرد.

دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس نیز با ابراز خشنودی از تداوم رایزنی‌های مستمر بین شورای همکاری خلیج فارس و ایران، تقویت روابط بین ایران و کشورهای منطقه را عاملی مهم در حفظ امنیت و ثبات منطقه‌ توصیف کرد و با ابراز نگرانی شدید از وضعیت در فلسطین اشغالی و پیامدهای ادامه جنگ‌افروزی در منطقه، بر مسئولیت مشترک جامعه جهانی جهت توقف جنایت و نسل‌کشی در فلسطین اشغالی تاکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی