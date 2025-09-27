دشمنان بدانند سرباز ایرانی، سرباز ولایت است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علیرضا صباحی‌فرد، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) کشور در آئین گرامیداشت روز سرباز و تجلیل از کارکنان وظیفه برتر این نیرو ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، به افتخارآفرینی‌های سربازان اشاره و اظهار کرد: کارکنان پایور و وظیفه مجموعه پدافند هوایی کشور با الگو پذیری از شهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس، در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز افتخارات بی بدیلی خلق کردند که یقینا با روایتگری دقیق و صحیح تا ابد در اذهان ملت باقی خواهد ماند.

وی افزود: ایران اسلامی همواره صحنه رشادت، ایثار و دلاوری‌های جوانانی است که جان عزیزشان را در طبق اخلاص گذاشتند و در مسیر حراست از تمامیت ارضی ایران اسلامی، استقامت کردند.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) با بیان اینکه سربازان، بازوان توانمند نیروهای مسلح و یاران تلاشگر فرماندهان در راه پاسداری از عزت، اقتدار و استقلال ایران اسلامی هستند، گفت: شما سربازان با هر قدمی که در مسیر خدمت به کشور برمی‌دارید، هم موجب گرمی دل‌های مردم می‌شوید و هم خاک وطن را متبرک می‌کنید. دشمنان ملت ایران باید بدانند که سرباز ایرانی، سرباز ولایت است. سربازی که اگر لازم باشد، جان خود را فدای خاک وطن و آرمان‌های امام و شهدا خواهد کرد. شما سربازان، ادامه‌دهندگان راه شهدای پدافند هستید.

