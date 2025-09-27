امیر صباحی فرد:
دشمنان بدانند سرباز ایرانی، سرباز ولایت است
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) گفت: سربازان عزیز، بازوهای توانمند نیروهای مسلح و یاران تلاشگر فرماندهان در راه پاسداری از عزت، اقتدار و استقلال کشور هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علیرضا صباحیفرد، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) کشور در آئین گرامیداشت روز سرباز و تجلیل از کارکنان وظیفه برتر این نیرو ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، به افتخارآفرینیهای سربازان اشاره و اظهار کرد: کارکنان پایور و وظیفه مجموعه پدافند هوایی کشور با الگو پذیری از شهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس، در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز افتخارات بی بدیلی خلق کردند که یقینا با روایتگری دقیق و صحیح تا ابد در اذهان ملت باقی خواهد ماند.
وی افزود: ایران اسلامی همواره صحنه رشادت، ایثار و دلاوریهای جوانانی است که جان عزیزشان را در طبق اخلاص گذاشتند و در مسیر حراست از تمامیت ارضی ایران اسلامی، استقامت کردند.
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) با بیان اینکه سربازان، بازوان توانمند نیروهای مسلح و یاران تلاشگر فرماندهان در راه پاسداری از عزت، اقتدار و استقلال ایران اسلامی هستند، گفت: شما سربازان با هر قدمی که در مسیر خدمت به کشور برمیدارید، هم موجب گرمی دلهای مردم میشوید و هم خاک وطن را متبرک میکنید. دشمنان ملت ایران باید بدانند که سرباز ایرانی، سرباز ولایت است. سربازی که اگر لازم باشد، جان خود را فدای خاک وطن و آرمانهای امام و شهدا خواهد کرد. شما سربازان، ادامهدهندگان راه شهدای پدافند هستید.