به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان که صبح سه‌شنبه اول مهر به منظور شرکت و سخنرانی در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویورک شده بود، پس از سخنرانی در این نشست و دیدارهای جانبی با سران و مقامات ۹ کشور و سازمان بین‌المللی، دقایقی پیش با استقبال رسمی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، دکتر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و تعدادی از اعضای دولت به کشور بازگشت.

