با استقبال رسمی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب؛

رئیس‌جمهور دقایقی پیش وارد تهران شد

رئیس‌جمهور دقایقی پیش وارد تهران شد
رئیس‌جمهور پزشکیان پس از سخنرانی در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل دقایقی قبل با استقبال رسمی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی وارد تهران شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان که صبح سه‌شنبه اول مهر به منظور شرکت و سخنرانی در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویورک شده بود، پس از سخنرانی در این نشست و دیدارهای جانبی با سران و مقامات ۹ کشور و سازمان بین‌المللی، دقایقی پیش با استقبال رسمی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، دکتر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و تعدادی از اعضای دولت به کشور بازگشت.

