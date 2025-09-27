خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه ونزوئلا

دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه ونزوئلا
کد خبر : 1692292
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه ایران با وزیر امور خارجه ونزوئلا دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، روز شنبه با ایوان ادواردو گیل پینتو وزیر امور خارجه ونزوئلا دیدار و گفتگو کرد.

 در این دیدار دو طرف با ابراز خشنودی از روابط پایدار و حسنه دو کشور، بر عزم مشترک رهبران دو ملت برای تقویت روابط در همه زمینه‌ها تاکید کردند.

طرفین همچنین با مرور تحولات منطقه‌ای از جمله در حوزه کارائیب و غرب آسیا، نسبت به خطرات مترتب بر ترویج یکجانبه‌گرایی و قانون‌شکنی توسط آمریکا و برخی متحدین آن هشدار داده و ضرورت مسئولیت‌پذیری همه دولت‌ها برای صیانت از اصول و اهداف منشور ملل متحد و حاکمیت قانون را متذکر شدند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به سیاست مداخله‌جویانه آمریکا در منطقه کارائیب، تهدید علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا را محکوم و با مردم و دولت ونزوئلا ابراز همبستگی کرد.

وزیر امور خارجه ونزوئلا با تاکید بر حق همه کشورهای عضو معاهده منع اشاعه برای بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز، فشارها و تهدیدهای آمریکا و برخی کشورهای اروپایی علیه ایران را محکوم کرد و سوء استفاده ابزاری از شورای امنیت جهت اعمال فشار علیه ایران را ضربه‌ای مهلک به اعتبار و جایگاه سازمان ملل توصیف نمود.

دو وزیر همچنین با محکوم‌کردن شدید نسل‌کشی و کشتار در غزه که با همدستی و مشارکت مستقیم آمریکا ادامه دارد، بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی را تهدیدی فوری برای صلح و امنیت بین‌المللی دانسته و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف نسل‌کشی و محاکمه و مجازات جنایتکاران و حامیان آنها شدند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی