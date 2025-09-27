به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم سلیمان طاهری، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در جمع مدیران و اساتید دانشگاه صنعتی کرمانشاه با اشاره به اهمیت همبستگی و انسجام ملی در همه ابعاد، اظهار کرد: اراده جمعی و انسجام ملی از هر سلاح و تجهیزاتی برنده‌تر عمل می‌کند. هشت سال دفاع مقدس هم یکی از نمودهای عینی همین اتحاد ملت ایران است.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان داخلی خود در برابر استکبار ایستاده است، گفت: دشمن در جنگ ترکیبی با استفاده از ابزار‌های مختلف، به دنبال استحاله فرهنگی است و آنچه در این جنگ ترکیبی باید مورد توجه قرار گیرد، نقش روشنفکران و دانشجویان است. دشمن تلاش دارد که فکر و ذهن دانشجو را از مسیر اصلی خود منحرف کند و برای این نیت شوم، از ابزار و امکانات پیچیده استفاده می‌کند.

امیر سرتیپ دوم طاهری با اشاره به نقش دانشجویان در دوران دفاع مقدس، بیان کرد: دانشجویان در کنار سایر اقشار جامعه نقش کلیدی و مهمی در دوران دفاع مقدس داشتند و در این مسیر نیز، شهدای بسیاری تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کردند.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب نراجا در خاتمه با تاکید بر برنامه‌های دشمنان برای اثرگذاری بر ذهن دانشجویان ایرانی، خاطرنشان کرد: دشمن تلاش دارد فکر و ذهن دانشجویان را از مسیر اصلی خود منحرف کند. دشمن ‌هرگز نمی‌خواهد که دانشجو به دنبال علم و پژوهش باشد و قصد دارد با بازی‌های سیاسی و به بازی گرفتن احساسات دانشجویان، مسیر علم و دانش را تعطیل کند. به همین دلیل هم معتقدیم که دانشجوی موفق، دانشجویی است که با بصیرت و دشمن شناسی، درمسیر دانش‍افزایی گام بردارد.

