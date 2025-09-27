خبرگزاری کار ایران
جلوگیری از ۲۰ مورد سقط جنین توسط دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی

دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی در شیراز با ارائه خدمات حمایتی به نیازمندان، تاکنون از وقوع ۲۰ مورد سقط جنین جلوگیری کرده است. این اقدام بخشی از فعالیت‌های مستمر این دفتر در رسیدگی به امور اقشار محروم است که ماهانه حدود ۱۰۰ نفر را شامل می‌شود.

به گزارش  ایلنا، حجت‌الاسلام سید جواد حسینی، مسئول دفتر، در نشست جامعه روحانیت شیراز که در مسجد خاتم‌الانبیا برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گزارشی از عملکرد این مجموعه ارائه داد.

وی با تأکید بر ارتباط مستقیم با مردم، گفت: در برنامه‌های چهره‌به‌چهره تلاش می‌شود تا حد امکان مشکلات مراجعه‌کنندگان رفع شود و در موارد ضروری نیز مکاتباتی با ادارات انجام شده است.

حجت الاسلام حسینی اضافه کرد: دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را در شیراز آغاز کرده و خدمات خود را از طریق دو شعبه در مناطق تاچارا و چهارراه مشیر ارائه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: این دفتر همه‌روزه از ساعت ۸ صبح تا نیم ساعت پیش از اذان مغرب فعال است و به‌طور میانگین در هر ساعت به ۶۰ تماس تلفنی پاسخ می‌دهد.

مسئول دفتر آیت الله مکارم شیرازی در فارس یادآور شد: از دیگر برنامه‌های این دفتر می‌توان به ارائه مشاوره تلفنی، ساماندهی امور تبلیغی از طریق جلسات با اداره کل تبلیغات اسلامی، و همکاری با دفتر نماینده ولی‌فقیه اشاره کرد. همچنین، فعالیت‌هایی چون احیای مساجد از طریق رفع مشکلات مبلغین، رسیدگی به مسائل طلاب، ارتباط با مراکز فرهنگی، و تنظیم قرارداد با خدام مساجد نیز در دستور کار این مجموعه قرار دارد.

