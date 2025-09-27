تجدید بیعت فرزند شهید سید حسن نصرالله با رهبر انقلاب
فرزند شهید سید حسن نصرالله در مراسمی که در عراق و به مناسبت اولین سالگرد شهادت ایشان برگزار شد با رهبر معظم انقلاب تجدید بیعت کرد.
سید جواد نصرالله، در این مراسم گفت: اولا از حضور علما عذرخواهی میکنم که در محضر آنها ایستاده و سخنرانی میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلاة والسلام علی أشرف المرسلین و سید الخلق اجمعین سیدنا و حبیبنا ابی قاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. السلام علی بقیة الله فی الارضین. درود بر عراق امیر المؤمنین و سید الشهدا و امامان بعد از ایشان. درود به کسانی به خاطر عشق به ایشان و دفاع از وطن و عقیده شهید شدند. سلام به مرجعیت شریف و همه آزادگان و جوانمردان، سلام به علمای شهید، سلام به مهندس (اشاره به شهید ابو مهدی المهندس)، سلام به مجروحان و سلام به همه نیروهای مقاومت در میادین نبرد.
فرزند سید حسن نصر الله در ادامه گفت: سلام و درود به عشایر اصیل عراق. کلمات از بیان قدردانی از شما در ابراز همدردی برای از دست دادن سید شهید عاجز است؛ کسی که برای هر انسان آزاده، غیور و جوانمردی پدر و برادر بود. شما آنچه را نشانه محبت و اخلاق کریمانه بود نشان دادید و خودتان صاحب عزا بودید.
وی در ادامه افزود: در میان شما هستم تا باردیگر با شهیدان و سید امت تجدید پیمان کنم و بگویم ما بر پیمان خود هستیم و پرچم حق را بلند میکنیم و در حالی که به یاری خدا ایمان داریم، زیر سایه او (سید امت) حرکت میکنیم و از هیچ تلاشی برای گفتن کلمه حق و در هم شکستن باطل فروگذار نخواهیم کرد. جهاد سید که ما امشب در محضر او هستیم در امتداد جهادی است که آن را وظیفهای قرآنی میدانست و در راه خدمت به مردم و مظلومان قرار دارد. سرزمین را آزاد و بدی را در میادین نبرد، علم و فرهنگ دور میکند و بر اساس اصل وظیفه و آمادگی برای روز حساب در میدان سیاست به تبیین میپردازد. روزی که در آن از قدس، از فلسطین، از میهنهای ما، از مردم مظلوم و محروم سئوال میشود که برای آنها چه کار کردید؟ آیا وظیفه خود را انجام دادید؟
فرزند سید حسن نصر الله همچنین گفت: همّ و غمّ او (سید امت) این بود که جوانان را آگاه کند تا برابر ابزارها و طرحهای شیطانی آمریکا و اطرافیانش، بتوانند حق را از باطل تشخیص دهند. از هر آنچه در توان داشت برای نشان دادن انسانیتی که به آن معتقد بود استفاده کرد. انسانیتی که بر شیوه پیامبر و اهل بیت بود و با مؤمنان مهربان و با کافران شدید برخورد میکرد؛ کسانی که از هیچ فرصتی را برای منحرف کردن امت از دست نمیدهند و از نامهای جذاب و فریبنده در این خصوص استفاده میکنند.
وی در ادامه گفت: سید امت از اعمال فشار بر این طرفها در میدان های سیاسی، نظامی، فرهنگی و رسانهای دست نکشید تا طرحهای آنها را برای اشغال کشورها و تقسیم آنها ناکام بگذارد و باعث شد جوانان توطئهها را بفهمند و بدانند چطور عمل کنند و خوب و بد را از هم تشخیص دهند. این سید از کربلاییها بود که به حق دعوت میکرد و در برابر باطل و خواری به هیچ قیمتی تسلیم نمیشد و به وعده خود عمل کرد و خود را در راه خدا فدا کرد تا از بندگان صالح او باشد. با او و همه مجاهدان پیمان میبندیم میدانهای نبرد را ترک نخواهیم کرد.
وی در ادامه افزود: در پایان بار دیگر با سرورم و پدر دومم حضرت آیتالله خامنهای بیعت میکنم و به او میگویم تا لحظه مرگ با شما هستیم. از شما به خاطر حضور در این جمع تشکر میکنم. خدا به شما عزت دهد و شما را پیروز گرداند و کشور شما را سرشار از امنیت و شکوفایی کند؛ و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته