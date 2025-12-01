حسینزاده در گفتوگو با خبرنگار ایلنا:
از جذب نخبگان دانشگاههای معتبر در سازمان توسعه روستایی تا راهاندازی مدارس هیبریدی و دبیرستان مجازی البرز در استانهای محروم
عبدالکریم حسینزاده معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در گفتوگو با ایلنا، در رابطه با انتقال تکنولوژیهای دیجیتال به مناطق روستایی که پیشتر وعده آن را داده بود، گفت: ما سلسله جلساتی با پارک فناوری دانشگاه شریف برگزار کردیم و یکسری تقسیم کار درست دارد بین ما شکل میگیرد. چون کار راحتی نیست و کار سنگین و پرحجمی است الگویی که طراحی کرده بودیم را به صورت مداوم مورد بازنگری قرار میدهیم اما خیلی سریع وارد فاز اجرایی خواهیم شد.
راهاندازی مدارس هیبریدی و همکاری مشترک با دبیرستان البرز
وی ادامه داد: بر همین مبنا، در اولین گام، ۱۵۰۰ شرکت را که در حوزه اکوسیستم فناورانه و توسعه اقتصاد روستایی فعالیت کردهاند، شناسایی کردیم. همایش و برگزاری نمایشگاه این محصولات بود را در مهرماه داشتیم از یک دستگاه آب شیرینکن تا سمپاش و هر چه تصور کنید تلاش کردیم فرصت نمایش آن را ایجاد کنیم همه اختراعات و ایدهها را جمع کنیم و به منصه نمایش درآید و بازار آن را پیدا کنیم.
معاون رئیسجمهور گفت: همچنین، دو کار دیگر انجام دادهایم؛ یکی اینکه در حال راهاندازی مدارس هیبریدی در سطح کشور هستیم و دیگر اینکه همکاری مشترکی با دبیرستان البرز داریم که رویای خیلیها بوده که در آن درس بخوانند داریم و دبیرستان مجازی البرز در استانهای محروم راهاندازی خواهد شد و با همان پکیجها، معلمان و روشهای تدریس این مدارس به مناطق محروم منتقل خواهد شد.
حضور دانشآموزان روستایی در زنجیره رقابت تحصیلی
حسینزاده با تاکید بر سخنان رئیسجمهور مبنی بر اینکه چرا باید مدارس خاص وجود داشته باشند و افراد خاص در آنها تحصیل کنند، در حالی که همگان باید از این حق برخوردار باشند، اظهار کرد: بسیاری از بچههای ما واقعاً نخبه هستند، اما در مناطق محروم شناخته و کشف نمیشوند. به نظرم این دو فرصت، یعنی مدارس هیبریدی و هم دبیرستان مجازی البرز، این فرصت را به آنها خواهد داد که با کسانی که در کلان شهرها زندگی میکنند و دسترسی دارند، رقابت کنند.
شیوه جدید جذب نیروهای استخدامی در سازمان توسعه روستایی
معاون رییسجمهور با بیان اینکه ما امسال برای جذب ۱۸۰ نفر نیرو مجوز استخدام گرفتیم، تصریح کرد: ما تصمیم گرفتیم که فرآیند استخداممان از مسیر رسمی نباشد و با در نظر گرفتن سه شاخص از بنیاد ملی نخبگان خواستیم که به میزان سه برابر به ما نفرات برای جذب معرفی کنند. این افراد باید شامل سه گروه باشند: یک، افرادی با رتبههای تک رقمی کنکور؛ دو، فارغالتحصیلان ممتاز از میان همان رتبههای تک رقمی کنکور؛ و سه، بچههای روستایی از مناطق محروم باشند.
باید نخبگان دانشگاههای معتبر را جذب کنیم
وی افزود: بسیاری از این بچهها واقعاً به کارگیری نمیشوند و فرصتهای برابر برای کار برای آنها ایجاد نمیشود که این موضوع باعث فرار مغزها از کشور میشود و از این مملکت میروند. اما واقعیت این است که اگر بخواهیم یک شیفت پارادایم اساسی داشته باشیم، باید بچههایی که از دانشگاههای معتبر مانند دانشگاه شریف، دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه امیرکبیر، علم و صنعت، شهید بهشتی و تهران فارغالتحصیل شدهاند را جذب کنیم.
کسی که با درد و رنج بزرگ شده حاضر است در سازمان توسعه روستایی کار کند
حسینزاده خاطرنشان کرد: این افراد با ایدههای بزرگ خود میتوانند به توسعه مناطقی که خاستگاه اصلی و سرزمین مادری آنها بوده، کمک کنند. به عقیده من، کسانی که با درد و رنج بزرگ شدهاند و با سختی درس خواندهاند و به بهترین دانشگاه رفتند، حاضر هستند که در سازمانی همچون سازمان ما به کارگیری شوند و به مردم خود خدمت کنند. این هم یکی از اقداماتی است که شاید مقیاس عددی کار بالا نباشد، اما جنس و روح داستان این است که ما نخبگانی که از مناطق محروم هستند را به استخدام رسمی درآوریم و به کارگیری کنیم. البته این کار بر اساس معرفی بنیاد ملی نخبگان انجام شده و در این راستا به دانشهای نوین و هوش مصنوعی نیز توجه خواهیم کرد.