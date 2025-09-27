پزشکیان:
عراقچی تلفنی با ویتکاف صحبت کرده است
رییسجمهور گفت: در طول این مجمع عمومی سازمان ملل، هیچ ارتباطی بین دو کشور وجود نداشته است. وزیر امور خارجه ما تماسهای تلفنی با طرف مقابل و از طریق واسطهها برقرار کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود پزشکیان رییسجمهور ایران در گفتوگوی در پاسخ به این سوال که آیا در طول مجمع عمومی سازمان ملل ایران آمریکا و تماسی نداشتند، گفت: عراقچی در طول مجمع عمومی سازمان ملل به صورت تلفنی با ویتکاف ارتباط داشته است و ارتباطاتی به صورت واسطه ای از طریق فرانسه وجود داشت.
رئیسجمهور ایران، مسعود پزشکیان، با اجبار زنان به حجاب و سرکوبهای اخیر در کشور مخالفت کرده و همین مسئله او را در برابر رقبای تندرو جمهوری اسلامی قرار داده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره موضوع حجاب در ایران ـگفت: انسانها حق انتخاب دارند.
رئیسجمهور گفت: من بعد از این اتفاق در سخنرانیهایم در برخی مساجد مواضع بسیار شفاف گرفتم و صریحاً گفتم که این اتفاق نباید رخ میداد.
پزشکیان در عین حال تأکید کرد که جهان باقی ماجرا را بیش از اندازه بزرگنمایی کرد، البته هر جان انسانی بیقیمت است، اما هر روز صدها نفر در لبنان، غزه، سراسر فلسطین، یمن و سوریه کشته میشوند، کسی اهمیتی میدهد؟ چرا؟ آیا اینها انسانهای کمتری هستند؟
وی درباره برنامه هستهای ایران و ادعای واشنگتنپست درباره ازسرگیری کار ساختوساز در یک سایت زیرزمینی در دل کوه گفت: بازرسان هستهای بینالمللی برای بازدید از ایران خوشآمدند.
وی افزود: اگر آنها واقعاً حقیقت را میگویند، ما اخیراً با آژانس بینالمللی انرژی اتمی توافق کردهایم. آنها میتوانند بیایند و بازدید کنند. انتشار چیزی صرفاً بر اساس تصاویر ماهوارهای ادعایی، پایهریزی چارچوبهای غیرواقعی است. در حالی که آیا آسانتر و ملموستر نیست که بازرسی حضوری انجام شود؟
پزشکیان در واکنش به فعال سازی اسنپ بک گفت: چطور غربیها انتظار دارند که بعد از فعالشدن «اسنپبک»، به آژانس اجازه بازدید بدهیم؟ اگر قرار است که ایران را به داشتن سلاح هستهای متهم کنند، اجازه نخواهیم داد بازدیدی از مراکز هستهای صورت گیرد.
وی ادامه داد: آنها نخواستند که طبق مقررات و چارچوبهای بینالمللی آژانس و NPT که ایران هم عضو آن هست، عمل کنند. غربیها عامل ناامنی در منطقه یعنی اسرائیل را تشویق میکنند و ایران را که مورد تهاجم و تجاوز رژیمصهیونی قرار گرفته، تحریم میکنند. این هم بخشی از زورگویی آنهاست.
رئیسجمهور یادآور شد: رژیمصهیونی حق ندارد به مراکز هستهای که زیر نظر آژانس است، حمله کند اما بر خلاف حقوق بینالملل اقدام کردند و سازمانهای بینالمللی هم در برابر این اقدام سکوت کردند. در شرایطی که ما برای راستیآزمایی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی ابراز آمادگی کردهایم، چه دلیلی دارد که اروپاییها اسنپبک را فعال کنند؟
پزشکیان در خصوص ادعای ساخت بمب اتمی گفت: رهبر دینی کشور فتوایی صادر کرده و بارها تکرار کردهاند که دستیابی به سلاح هستهای و هرگونه سلاح کشتار جمعی حرام است. این مسئله ریشه در ایدئولوژی ما دارد، شفاف و تغییرناپذیر است. بنابراین هیچ مانعی برای همکاری کامل ما با آژانس وجود ندارد.
وی با اشاره به آتش افروزی احتمالی مجدد آمریکا و اسرائیل در منطقه گفت: ما از جنگ نمیترسیم. ما به دنبال جنگ نیستیم. ترامپ گفته دولت او آمده تا صلح ایجاد کند، اما مسیری که در پیش گرفتهاند، کل منطقه را به آتش خواهد کشید.
پزشکیان گفت: دشمن ناخواسته باعث وحدت و انسجام در ایران و کشورهای اسلامی شد. آنها اقدام به کشتار زنان و کودکان میکنند و مدعی حقوق بشر و انسانیت هم میشوند. این چه سازوکاری است که مانع رسیدن به حق و حقوق کشوری میشود که همواره در چارچوب قوانین بینالملل عمل میکند.
رئیسجمهور تأکید کرد: ایران هرگز جنگی را آغاز نکرده و هیچوقت آغازگر نخواهد بود. اما هر که به ما حمله کند، ما نهایت توان خود را برای پاسخ قوی بهکار خواهیم گرفت. ما هر روز توانمندیهایمان را تقویت میکنیم تا هیچکس جرات حمله به ما را نداشته باشد.
پزشکیان در پاسخ به سوالی درباره جراحتی که در جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل در خرداد متحمل شد، گفت: آنها ما را هدف قرار دادند چون میخواستند مانند دیگران ما را هم به شهادت برسانند. ما از مرگ و شهادت نمیترسیم. ما زندگیمان را کردهایم. من زندگیام را کردهام.
وی درباره جراحت پای خود عنوان کرد: چیز خاصی نبود. فقط یک هماتوم در ناحیه زانو ایجاد شد. مایع و خون تخلیه شد و بعد از آن خوب شدیم.