هیئتی از حزب موتلفه اسلامی برای مراسم سیدحسن نصرالله راهی بیروت شد

هیئتی بلندپایه از حزب موتلفه اسلامی برای شرکت در مراسم اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین راهی بیروت شد.

به گزارش ایلنا، به مناسبت اولین سالگرد شهادت دو چهره برجسته جبهه مقاومت، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین، هیئتی بلندپایه از حزب موتلفه اسلامی در مراسم یادبودی که با حضور گسترده مسئولان، فرماندهان و مردم انقلابی در برگزار می‌شود، حاضر شد.

در این مراسم، محمدکاظم انبارلویی قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با گرامی‌داشت یاد و خاطره این دو سردار شهید، اظهار کرد: سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین، نمادهای استوار مقاومت و ایمان بودند که عمر خود را در راه مقابله با استکبار جهانی و دفاع از آرمان‌های امت اسلامی صرف کردند. راه آنان الهام‌بخش تمامی آزادگان جهان است و ملت‌های مسلمان هرگز پیروزی‌های بزرگ خود در برابر دشمنان را فراموش نخواهند کرد.

وی افزود: حزب موتلفه اسلامی همچون گذشته، پشتیبانی کامل خود از جبهه مقاومت را ادامه داده و وحدت و انسجام در این مسیر را کلید پیروزی نهایی می‌داند.

گفتنی است: این مراسم با سخنرانی‌هایی در تجلیل از مقام شامخ این شهدا، پخش کلیپ‌هایی از خاطرات ماندگار آنان و قرائت دعا به پایان رسید.

همچنین هیئتی بلندپایه از حزب موتلفه اسلامی برای شرکت در مراسم اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین راهی بیروت شد.

بنا بر این گزارش؛ حضور پررنگ هیئت‌های مختلف سیاسی، نظامی و فرهنگی از ایران و کشورهای منطقه، نشان‌دهنده عظمت و تأثیرگذاری این دو شخصیت در سطح جهان اسلام است.

