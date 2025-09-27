به گزارش ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به ادعای تام باراک مبنی بر کمک مالی چند میلیون دلاری به حزب‌الله گفت: فکر کنم آقای باراک (فرستادۀ ویژه آمریکا در امور لبنان و سوریه) عصبانی شده این حرف را زده. قبلا هم اینجا عصبانی شده است.

وی ادامه داد: امروز لازم است کشورهای منطق هدر مقابل زیاده خواهی‌های اسرائیل همکاری‌های لازم را داشته باشند، اختلافات در گذشته باید کنار گذاشته شود و همکاری را مبنای کار خود قرار دهند.

لاریجانی درباره ابتکار عمل جدید نعیم قاسم تشریح کرد: کار آقای نعیم قاسم کار بسیار درستی بود؛ من ابتکار آقای نعیم قاسم را می‌پسندم، همانطور که گفتم امروز روز همکاری است. به نظر من گام ایشان برای آسایش مردم لبنان گام درستی بود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی عنوان کرد: حزب الله یک جریان اصیل در لبنان و جهان اسلام بوده و دغدغه آن آسایش مردم لبنان است. حزب الله سدی در برابر اسرائیل است و خودشان را برای آسایش مردم لبنان فدا می‌کنند، لذا هر تحرک سیاسی که بتواند به آسایش مردم لبنان کمک کند، مفید است.

لاریجانی همچنین در پیامی به حامیان مقاومت، اظهار کرد: جریان مقاومت یک سرمایه بزرگ برای جهان اسلام است، مخصوصاً جریان حزب الله یک جریان بسیار مهم در مقابل اسرائیل هست. نقش شهید سید حسن نصرالله در این زمینه بسیار ممتاز بود.

وی افزود: چیزی که سید حسن نصرالله دهه‌های قبل فهمیده بود امروز شما در صحنه منطقه به خوبی مشاهده می‌کنید. جرم حسن نصرالله این بود که زودتر از بقیه فهمید؛ یعنی خطر اسرائیل را در دهه‌های قبل فهمید و برای او برنامه داشت و آن برنامه را عملی کرد.

دبیر شعام تاکید کرد: سید حسن نصرالله جریان بزرگ از جوانان مجاهد را تربیت کرد، لبنان اگرچه یک کشور کوچک است اما کشوری قدرتمند در مقابل اسرائیل محسوب می‌شود و این به خاطر اراده قوی است که در نسل جوان به وجود آمده است. حزب الله و سید حسن نصرالله در قلب مسلمانان جای دارند.

وی درباره نقش ایران در نزدیکی مواضع حزب الله و عربستان تصریح کرد: اینکه سعودی‌ها و حزب الله بتوانند مشارکت فکری داشته باشند را راهکار درستی می‌دانیم، به این خاطر که شما امروز یک دشمن بزرگ مشترک دارید. هم دولت سعودی یک دولت مسلمان و هم حزب الله یک جریان اصلی اسلامی است. نباید اختلافات سعودی و حزب‌الله باعث شکاف بین آنها شود.

لاریجانی درباره بازسازی لبنان پس از حملات رژیم صهیونیستی و گام‌های عملی انجام شده، گفت: باید از خود دولت لبنان سوال بپرسید و تا جایی که من اطلاع دارم تلاش‌های خوبی در منطقه در حال شکل گیری است، ما نیز این موضوع را دنبال می‌کنیم که خانه‌هایی که به دلیل حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی تخریب شده، ساخته شود.

لاریجانی در رابطه با اختلاف میان مردم لبنان و ورود به جنگ بیان کرد: دو مسیر وجود دارد، یک مسیر این است که اختلاف بیندازند و در امور داخلی کشورها دخالت کنند، یعنی به ملت لبنان دستور بدهند که باید با قسمت دیگری از مردم لبنان درگیر شوید. این روشی است که نتیجه ندارد اما آمریکایی‌ها آن را دنبال می‌کنند. راهی که ما دنبال می‌کنیم کاملاً مخالف روش آمریکایی‌ها است. این موارد داخلی لبنان است، مسیری که ما دنبال می‌کنیم این است که مسئولین و مردم لبنان با وفاق حرکت کنند. مردم لبنان مردمی رشید هستند و احتیاج به قیم ندارند و لزومی ندارد آمریکایی‌های خودشان را قیم مردم لبنان بدانند. این روش پسندیده‌ای نیست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: روش آمریکایی‌ها برای اینکه خودشان را قیم کشور دیگری بدانند نه تنها در لبنان در هیچ جای دیگری مقبول نیست. سوال من این است که یک لبنانی با غیرت حاضر است تحت فشار آمریکا منافع خودش را از دست دهد؟ خود مردم لبنان باید برای سرنوشتشان تصمیم بگیرند و توصیه ما این است.

لاریجانی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا شما همچنان سلاح به حزب‌الله لبنان می‌دهید، گفت: من چنین چیزی را نشنیده‌ام، امروزه در فضای مجازی مطالب مختلفی و غیر واقعی پخش می‌شود. حزب الله نیاز به سلاح جای دیگری ندارد. حزب الله آنقدر قوی است که نیازمند دریافت سلاح از جای دیگری نباشد.

وی درباره مواضع اخیر شیخ نعیم قاسم و نقش ایران در این مساله اظهار کرد: ما به کسی دستور نمی‌دهیم. شیخ نعیم قاسم شخصیت بزرگی است و خودش تشخیص می‌دهد چه چیزهایی مصلحت مردم لبنان است ولی ما روش ایشان را می‌پسندیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره تصویر سید حسن نصرالله بر صخره روشه گفت: ما وارد این موضوعات خرد نمی‌شویم.

وی در پاسخ به اینکه برخی گزارش‌ها از تدارک حمله مجدد اسراییل به ایران است واکنش شما چیست؟ اظهار کرد: ما برای همه شرایط آماده‌ایم. ولی فکر نمی‌کنم اینقدر بی‌خردانه عمل کنند. اگر این کار را کنند، محکم پاسخ شان را می‌دهیم.

لاریجانی در پاسخ به اینکه گشودن مذاکرات حزب‌الله با عربستان از موضع ضعف نیست؟ گفت: اینکه حزب‌الله بگوید اختلافات را کنار بگذاریم و وفاق را دنبال کنیم اوج عقلانیت است نه نشانه ضعف. بنابراین نظر ما این نیست. اینکه در ماجرای پیجرها افرادی به شهادت رسیدند و مجروج شدند و با وجود این مساله حزب‌الله خود را بازسازی کرد، ظرفیت حزب‌الله را نشان می‌دهد که فوری جایگزین ایجاد کرد و به خاطر همین بازسازی بود که توانست مقابل پیشروی اسرائیل را بگیرد.

انتهای پیام/