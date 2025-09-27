آمریکا و تروئیکای اروپایی بین دیکتاتوری و دیپلماسی، دیکتاتوری را انتخاب کردند

به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی‌بابایی شنبه ۵ مهر در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان همدان، با اشاره به اینکه ایران همه توان خود را برای دیپلماسی، قانونگرایی و عدالت بین‌المللی به کار برد اما آمریکا و سه کشور اروپایی دیپلماسی را برنمی‌تابند، اظهار کرد: آمریکا و تروئیکای اروپایی در دیپلماسی را بستند و در یک‌جانبه گرایی و زورگویی و دیکتاتوری را باز کرده و به سمت تقابل بین‌المللی حرکت کردند.

وی با بیان اینکه اقدامات ایران از ۱۲ سال پیش مطابق قانون، تدریجی و کاملا درچارچوب برجام بود، یادآور شد: براساس توافق ۲۰۱۵ و قطعنامه ۲۲۳۱ حرکت کردیم.

حاجی‌بابایی با تأکید براینکه متاسفانه اروپایی‌ها نمی‌توانند به دلیل عدم استقلال، به وظایف خود در عرصه بین‌المللی عمل کنند، خاطرنشان کرد: اقدام شورای امنیت به دلیل خیانت آمریکا به دیپلماسی و عدم رعایت قانون توسط سه کشور اروپایی مسیر دیپلماسی را با مشکل مواجه کرد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاریخ ایران نشان می‌دهد که همیشه اهل گفتگو مذاکره و دیپلماسی بوده است، افزود: با توجه به اقداماتی که شورای امنیت انجام داده پاسخ ایران برای دیپلماسی با تجاوز نیروهای آمریکایی و اروپایی روبرو شد، باعث تاسف است که تروئیکای اروپایی به جای استقلال، از سوء نیت آمریکا حمایت کرد . ایران هم به برجام و ام پی تی و هم به موافقتنامه پیشنهادی خود عمل کرد.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه متاسفانه رژیم کودک‌کش اسرائیل که صلاح اتمی هم دارد، مورد حمایت آمریکا و اروپاست اما جمهوری اسلامی ایران که با صدها دلیل اعتقادی به دنبال انرژی هسته‌ای است تا بتواند به مردم در زمینه‌های پزشکی، خدمات رسانی و انرژی خدماتی دهد اتهام وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه مصوبه شورای امنیت هیچ جایگاه حقوقی ندارد و مورد قبول ایران نیست، اظهار کرد: سه کشور اروپایی قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کردند و آمریکا از آن بیرون رفت و سه کشور اروپایی کوچکترین اقدامی در این زمینه انجام ندادند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه اعمال تحریم‌ها براساس این مصوبه از نظر ما باطل و بی اعتبار است، بیان کرد: شکاف در شورای امنیت افزایش می‌یابد و دوقطبی شدن شورای امنیت پیام بزرگی به آمریکا و تروئیکای اروپایی است. شورای امنیت اعتبار خود را در معرض سوء استفاده آمریکا و سه کشور اروپایی قرار داده و در شرف بی اعتباری است.

حاجی بابایی با بیان اینکه ایران زیرپای فشار و تهدید و زورگویی نمی‌رود، افزود: ایران با تکیه بر ۹۰ میلیون ایرانی متمدن و بیدار و و افکار زنده و بین المللی که از ما حمایت می‌کنند و کشورهای حامی دیپلماسی که رأی مثبت به ایران دادند پر قدرت و پرتوان خواهد ایستاد و مسیر قدرتمند خود را ادامه خواهدداد.

وی تأکید کرد: آمریکا و سه کشور اروپایی باید عواقب اقدامات غیرقانونی و خصمانه خود را ببینند. همکاری با آژانس بین‌المللی قطع و غنی‌سازی اورانیوم پر قدرت در کشور جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

نماینده مردم همدان ادامه داد: مجلس شورای اسلامی از خروج از ام پی تی تا اقدامات لازم دفاعی در هر سطح و دفاع قاطع و اقدامات متقابل را روی میز خواهد داشت.آمریکا و اروپا بدانند راه بدی را انتخاب کردند. راه یکجانبه‌گرایی دو قطبی کردن دنیا و ایستادگی ملت‌ها در مقابل امریکای جنایتکار.

انتهای پیام/