در نشست هفته جاری صورت می گیرد؛

بررسی متن پیش‌نویس نحوه تنظیم بودجه‌های سنواتی در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس طی جلسات متوالی از ششم تا نهم مهرماه ۱۴۰۴ به بررسی پیش‌نویس نحوه تنظیم بودجه‌های سنواتی با رویکرد یک‌مرحله‌ای شدن و حذف احکام غیرضرور از لوایح بودجه می‌پردازد.

به گزارش ایلنا، جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار می‌شود. دستور کار این کمیسیون به شرح ذیل است:

یکشنبه:

ارائه گزارش دولت در خصوص تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت

بررسی متن پیش‌نویس نحوه تنظیم بودجه‌های سنواتی (باتوجه به یک مرحله‌ای شدن و حذف احکام از لوایح بودجه سنواتی)

دوشنبه:

ادامه بررسی متن پیش‌نویس نحوه تنظیم بودجه‌های سنواتی (باتوجه به یک مرحله‌ای شدن و حذف احکام از لوایح بودجه سنواتی)

ادامه بررسی متن پیش‌نویس نحوه تنظیم بودجه‌های سنواتی (باتوجه به یک مرحله‌ای شدن و حذف احکام از لوایح بودجه سنواتی)

سه‌شنبه:

ادامه بررسی متن پیش‌نویس نحوه تنظیم بودجه‌های سنواتی (باتوجه به یک مرحله‌ای شدن و حذف احکام از لوایح بودجه سنواتی).

