در نشست هفته جاری صورت می گیرد؛
بررسی متن پیشنویس نحوه تنظیم بودجههای سنواتی در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس طی جلسات متوالی از ششم تا نهم مهرماه ۱۴۰۴ به بررسی پیشنویس نحوه تنظیم بودجههای سنواتی با رویکرد یکمرحلهای شدن و حذف احکام غیرضرور از لوایح بودجه میپردازد.
به گزارش ایلنا، جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار میشود. دستور کار این کمیسیون به شرح ذیل است:
یکشنبه:
ارائه گزارش دولت در خصوص تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت
بررسی متن پیشنویس نحوه تنظیم بودجههای سنواتی (باتوجه به یک مرحلهای شدن و حذف احکام از لوایح بودجه سنواتی)
دوشنبه:
ادامه بررسی متن پیشنویس نحوه تنظیم بودجههای سنواتی (باتوجه به یک مرحلهای شدن و حذف احکام از لوایح بودجه سنواتی)
ادامه بررسی متن پیشنویس نحوه تنظیم بودجههای سنواتی (باتوجه به یک مرحلهای شدن و حذف احکام از لوایح بودجه سنواتی)
سهشنبه:
ادامه بررسی متن پیشنویس نحوه تنظیم بودجههای سنواتی (باتوجه به یک مرحلهای شدن و حذف احکام از لوایح بودجه سنواتی).