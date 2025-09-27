بررسی مجدد لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

به گزارش ایلنا، جلسه کمیسیون اجتماعی به منظور بررسی گزارش کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی در خصوص «لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» فردا برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام روابط عمومی مجلس نمایندگانی از سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاون امور شورای مجلس رئیس جمهور، سازمان اطلاعات سپاه وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، فراجا و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در این جلسه حضور خواهند داشت.

انتهای پیام/