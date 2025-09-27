بررسی مجدد لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
کمیسیون اجتماعی فردا «لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» را مورد بررسی قرار میدهد.
به گزارش ایلنا، جلسه کمیسیون اجتماعی به منظور بررسی گزارش کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی در خصوص «لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» فردا برگزار میشود.
بر اساس اعلام روابط عمومی مجلس نمایندگانی از سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاون امور شورای مجلس رئیس جمهور، سازمان اطلاعات سپاه وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، فراجا و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در این جلسه حضور خواهند داشت.