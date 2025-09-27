خبرگزاری کار ایران
بر اساس اعلام فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح؛

ارائه تسهیلات اشتغال به سربازان ماهر منقضی خدمت آغاز می‌شود

کد خبر : 1691996
ثبت‌نام ارائه تسهیلات اشتغال سال ۱۴۰۴ به سربازان ماهر منقضی خدمت، مطابق سهمیه‌ای که برای هر استان تعیین شده است انجام می‌شود.

به  گزارش ایلنا،بر اساس اعلام فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح از روز چهارشنبه نهم مهرماه همزمان با سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) ثبت‌نام ارائه تسهیلات اشتغال سال ۱۴۰۴ به سربازان ماهر منقضی خدمت، مطابق سهمیه‌ای که برای هر استان تعیین شده است، تا زمان تکمیل ظرفیت، انجام خواهد شد.

 متقاضیان در تمامی استان‌ها می‌توانند درخواست تسهیلات اشتغال خود را فقط از طریق سامانه «سماسو» به آدرس  samasoo.ir//:https ثبت کنند.

 در این مرحله سربازان ماهر منقضی خدمت واجد شرایطی که حداکثر ۵ سال از تاریخ ترخیص آنان گذشته است، می‌توانند از تسهیلات خود اشتغالی بهره‌مند شوند.

در حال حاضر سقف پرداخت این تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۷ ساله و کارمزد ۴ درصد خواهد بود. برابر اعلام قرارگاه، اولویت پرداخت تسهیلات در سال ۱۴۰۴ با متقاضیان واجد شرایطی که در سنوات قبل (در سامانه سخا و سماسو) ثبت‌نام کرده‌اند، لیکن موفق به دریافت وام اشتغال در سال ۱۴۰۳ نشده‌اند، خواهد بود. واجدین شرایط برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایتsarbazmaher.ir  مراجعه و مشروح اظهارات فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه را مطالعه کنند.

 

