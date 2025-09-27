به گزارش ایلنا،جلسات کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار می‌شود.دستور کار این کمیسیون به شرح ذیل است:

یکشنبه:

ارائه گزارش دولت در خصوص تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت

بررسی متن پیش‌نویس نحوه تنظیم بودجه‌های سنواتی (باتوجه به یک مرحله‌ای شدن و حذف احکام از لوایح بودجه سنواتی)

دوشنبه:

ادامه بررسی متن پیش‌نویس نحوه تنظیم بودجه‌های سنواتی (باتوجه به یک مرحله‌ای شدن و حذف احکام از لوایح بودجه سنواتی)

ادامه بررسی متن پیش‌نویس نحوه تنظیم بودجه‌های سنواتی (باتوجه به یک مرحله‌ای شدن و حذف احکام از لوایح بودجه سنواتی)

سه‌شنبه:

ادامه بررسی متن پیش‌نویس نحوه تنظیم بودجه‌های سنواتی (باتوجه به یک مرحله‌ای شدن و حذف احکام از لوایح بودجه سنواتی).

