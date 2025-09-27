اعاده ۵۹میلیارد تومان از وجوه رسوبی صندوق کارآفرینی امید به بیتالمال
بیش از ۵۹ میلیاردتومان از مانده وجوه رسوبی صندوق کارآفرینی امید با پیگیری دیوان محاسبات کشور به بیتالمال برگردانده شد.
این صندوق از محل وجوه ادارهشده، در چارچوب اهداف تعیینشده اقدام به پرداخت تسهیلات کرده و مکلف است اصل و سود دریافتی ناشی از بازپرداخت اقساط این تسهیلات را به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند.
با پیگیری مستمر دیوان محاسبات کشور، مابقی اقساط وصولی رسوبیافته نزد صندوق کارآفرینی امید به حساب بیتالمال واریز شد.
پیشتر نیز در فروردینماه سال جاری، با پیگیری صورت گرفته توسط این نهاد نظارتی، مبلغ ۱۰۴ میلیاردتومان از وجوه رسوبی در این صندوق به حساب خزانه واریز شده بود.