به گزارش ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در جریان سفر به لبنان برای شرکت در مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در نشست خبری راجع به اهداف سفر خود، اظهار کرد: یکی از اهداف بزرگ سفر من مجلسی است که برای بزرگداشت شهدای زیز لبنان گرفته می‌شود که از سرزمین لبنان دفاع کردند. در راس این شهداست سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین هستند.

وی افزود: تحولات بسیاری در فاصله دو سفر من در منطقه رخ داد، رفتار رژیم صهیونیستی برای ملت‌ها روشن‌تر شد، سخنان سید حسن نصرالله در دهه‌های قبل راجع به رژیم صهیونیستی که توسط برخی از ملت‌ها باور نمی‌شد امروز باورپذیر شده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: امروز برای همه روشن شد که رژیم صهیونیستی به هیچ کشوری رحم نمی‌کند. حادثه قطر این را به خوبی نشان داد. امروز کشورهای مختلف به دنبال نشان دادن سازوکاری برای ارائه همکاری با هم هستند.

لاریجانی در همین رابطه عنوان کرد: همکاری کشورهای منطقه در برابر رژیم صهیونیستی یک روش صحیح است و ما از آن حمایت می‌کنیم.

وی یادآور شد: ایران و لبنان دو کشوری هستند که با هم روابط دیرینه تاریخی داشتند؛ در سال‌های اخیر مودت و دوستی دو ملت بیشتر شد، ما همیشه از حضور دولت‌های مقتدر و مستقل حمایت کردیم. امیدواریم تحولات در صحنه لبنان به نحوی باشد که همواره به نفع ملت لبنان و ایجاد زمینه‌هایی برای ایجاد یک دولت مستقل و قوی باشد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: امیدواریم که خیر و صلاح برای ملت‌های مسلمان به وجود بیاید. در فرصت کوتاهی که امروز در لبنان هستم امیدوارم ملاقات‌هایی که صورت می‌گیرد برای هر دو کشور مفید باشد.

