این هفته در کمیسیون اصل نود بررسی می‌شود؛

برنامه‌ریزی برای جلوگیری از تکرار خاموشی‌ها در فصل پاییز و زمستان

کمیسیون اصل نودم مجلس در هفته جاری جلسه‌ای با حضـور مدیرعامل شـرکت پخش فراورده‌های نفتی ایران، مدیر دیسـپچینگ شــرکت ملی گاز ایران، مدیرعامل شــرکت تولید برق حرارتی ایران و مدیران وزارت کشــور درخصـوص برنامه‌ریزی برای نحوه تامین سـوخت مورد نیاز نیروگاه‌های کشـور و جلوگیری از تکرار خاموشی‌های سال گذشته در فصل پاییز و زمستان برگزار می‌کند.

به گزارش ایلنا، کمیسیون اصل نودم مجلس در هفته جاری در روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه جلسه خواهد داشت که دستورجلسات آن به شرح زیر است:

یکشنبه؛ ۶ مهرماه

- جلسـه کمیسـیون با حضـور مدیرعامل بنیاد کرامت آسـتان قدس رضـوی درخصـوص پیگیری مسائل مطروحه در سفر اعضای کمیسیون به مشهد مقدس

- جلسـه کمیسـیون با حضـور مدیرعامل شـرکت پخش فراورده‌های نفتی ایران، مدیر دیسـپچینگ شــرکت ملی گاز ایران، مدیرعامل شــرکت تولید برق حرارتی ایران و مدیران وزارت کشــور درخصـوص برنامه‌ریزی برای نحوه تامین سـوخت مورد نیاز نیروگاه‌های کشـور و جلوگیری از تکرار خاموشی‌های سال گذشته در فصل پاییز و زمستان

- جلسـه کمیته اقتصـادی کمیسـیون با حضـور مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس و مدیرعامل شـرکت پتروشیمی هنگام درخصوص بررسی پرونده مطروحه

دوشنبه؛ ۷ مهرماه

- جلسـه کمیته اقتصـادی کمیسـیون با حضـور رئیس امور انرژی سـازمان برنامه و بودجه کشـور درخصوص بررسی پرونده مطروحه

- جلسـه کمیسـیون با حضـور معاونین وزارتخانه‌های کشـور، بهداشـت، صـمت و راه و شـهرسـازی و مدیران سـازمان برنامه و بودجه، سـازمان ملی اسـتاندارد، سـازمان پزشـکی قانونی، دیوان محاسـبات کشــور، معاونت اول ریاســت جمهوری، پلیس راهور فراجا، خزانه داری کل کشــور، جمعیت هلال احمر و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصــوص بررســی ایمنی راه ها و کاهش تلفات رانندگی با محورهای زیر: ۱) پیگیری میزان پیشـرفت اجرای برنامه عملیاتی ایمنی راه ها موضـوع بند «ت» ماده (۵۹) قانون برنامه هفتم پیشــرفت و میزان تخصــیص اعتبارات در بودجه ســال ۱۴۰۴ کل کشـور ۲) گزارش وزارت راه و شـهرسـازی از فعالیت سـامانه جامع سـوانح و حوادث حمل و نقل و میزان اســـتفـاده از آن در تـدوین جـدول برنـامـه عملیـاتی برای ســـال ۱۴۰۵ و شـــنـاســـایی و اولویـت‌بنـدی نقـاط حـادثـه خیز ۳) ارائـه گزارش دلایـل افزایش تلفـات راننـدگی در چهـار مـاهـه نخسـت سـال ۱۴۰۴ ۴) ارائه گزارش درخصـوص بهینه سـازی عملکرد دوربین های جاده ای و شهری (داپ)

سه شنبه؛ ۸ مهرماه

- جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون با حضور مدیرعامل بانک ملی ایران درخصوص بررسی موضوع مطروحه

- جلسـه کمیته اقتصـادی کمیسـیون با حضـور معاون مسـکن و سـاختمان وزارت راه و شـهرسـازی، رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشــور، رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصــوص بررســی: ۱) آخرین وضــعیت اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مسـتقیم (مالیات بر خانه های خالی) ۲) آخرین وضـعیت اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم(اتصال خدمات به سامانه ملی املاک و اسکان کشور)

- جلسـه کمیته اقتصـادی کمیسـیون با حضـور معاون مسـکن و سـاختمان وزارت راه و شـهرسـازی، رئیس کـارگروه تعـامـل پـذیری دولـت الکترونیـک و رئیس کـل بیمـه مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصـــوص بررسی آخرین وضعیت اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (اتصال خدمات به سامانه ملی املاک و اسکان کشور)

- جلســه کمیســیون با حضــور رئیس مرکز توســعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصـاد دانش بنیان ریاسـت جمهوری و دبیر سـتاد توسـعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سـنتی درخصـوص پیگیری اجرایی شـدن سـند ملی گیاهان دارویی و طب سـنتی با محورهای زیر: ۱)جلسـات برگزارشـده سـتاد با اعضـای مندرج دربخش «الف» بند (۳) ماده (۶) و اقدامات آن سـتاد برای تشـکیل این جلسـات ۲)اقدامات انجام شـده در محورهای هفت گانه بخش «ب» بند (۳) ماده (۶) ۳)برنامه زمان بندی برای اقدامات آتی

چهارشنبه، ۹ مهرماه

- جلســه کمیته ســاماندهی و کارآمدســازی مجلس و نمایندگان برای بررســی و تصــمیم گیری درخصوص پرونده‌ها و شکایات واصله.

 

انتهای پیام/
