بازرسان آژانس در ایران حضور دارند

عراقچی در واکنش به اتهام‌زنی‌های نماینده فرانسه درباره سطح همکاری ناکافی ایران با آژانس گفت: برخلاف این ادعاها، بازرسان آژانس در حال حاضر در ایران هستند و بازرسی‌های لازم را انجام می‌دهند.

وی گفت: ادعای عدم حضور بازرسان آژانس کاملاً نادرست است. طبق توافقی که با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در قاهره امضا کردم، روند بازرسی‌ها به‌طور دقیق مطابق با مفاد توافق در حال اجراست.

وزیر خارجه ایران همچنین به ادعای مطرح‌شده مبنی بر عدم ارائه پیشنهاد از سوی تهران پاسخ داد و گفت: در چهار-پنج روز گذشته چندین پیشنهاد سازنده ارائه کرده‌ام که هیچ‌یک پذیرفته نشد. حتی یکی از این پیشنهادها با هیئت فرانسوی توافق شد، اما طرف فرانسوی نتوانست آن را عملی کند.

وی افزود: این ادعاها نادرست و بی‌اساس‌اند. ایران همواره آماده اثبات ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود بوده و خواهد بود.

عراقچی با اشاره به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (برجام) گفت: این توافق با حسن نیت مذاکره، امضا و اجرا شد. اما ایالات متحده بود که آن را نقض کرد، نه ایران. آنچه امروز شاهدش هستیم، پیامدهای همان خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق است.

او همچنین گفت که در سال جاری، ایران با پیشنهاد مذاکره از سوی ایالات متحده موافقت کرد و مذاکراتی نیز انجام شد، اما در همان زمان آمریکا تصمیم به حمله گرفت.

عراقچی گفت: هیچ دلیلی وجود ندارد که بار دیگر به آمریکا اعتماد کنیم.