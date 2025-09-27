پزشکیان در دیدار رئیس جمهور عراق:
رژیم صهیونیستی مانع اصلی برقراری آرامش در منطقه است
رئیس جمهور با بیان اینکه ایران و عراق افزون بر همسایگی، پیوندهای عمیق اعتقادی و فرهنگی دارند، گفت: هیچ دلیلی برای بروز اختلاف میان مسلمانان وجود ندارد، اما دشمنان همواره درصدد تعمیق اختلافات و ایجاد مشکلات در میان کشورهای اسلامی بودهاند؛ این تلاشها نه تنها میان دولتها، بلکه درون جوامع از جمله ایران و عراق نیز جریان دارد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در ادامه برنامههای سفر به نیویورک بعد از ظهر امروز جمعه 4 مهر 1404 به وقت محلی، با آقای عبداللطیف رشید، رئیسجمهور عراق، دیدار و گفتوگو کرد.
پزشکیان در این دیدار ضمن قدردانی از پایبندی عراق به تعهدات خود، بر عمق اشتراکات دینی، فرهنگی و قومی میان دو ملت ایران و عراق تأکید کرد و افزود: ما افزون بر همسایگی، پیوندهای عمیق اعتقادی و فرهنگی داریم. هیچ دلیلی برای بروز اختلاف میان مسلمانان وجود ندارد، اما دشمنان همواره درصدد تعمیق اختلافات و ایجاد مشکلات در میان کشورهای اسلامی بودهاند؛ این تلاشها نه تنها میان دولتها، بلکه درون جوامع از جمله ایران و عراق نیز جریان دارد.
رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: ما در ایران کوشیدهایم با بهرهگیری از ظرفیت همه اقوام و گرایشها، کشور را اداره کنیم و با عمل به توصیههای قرآن کریم و پیامبر اسلام(ص)، میتوانیم وحدت و انسجام واقعی را در جهان اسلام تحقق بخشیم.
پزشکیان همچنین ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور بیش از پیش در مسیر توسعه و تعمیق قرار گیرد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاستهای رژیم صهیونیستی در منطقه گفت: این رژیم مانع اصلی برقراری آرامش در منطقه است، موجودیت خود را بر پایه جنایت بنا نهاده و با حمله به کشورهای مختلف، امنیت و ثبات منطقه را به خطر انداخته است.
رئیس جمهور عراق نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه روابط ایران و عراق در سطح عالی و ایدهآل قرار دارد، آمادگی کشورش را برای توسعه همکاریهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با ایران اعلام کرد و اظهار داشت: ما خود را یک ملت واحد میدانیم و سرنوشتمان یکی است.
عیداللطیف رشید ضمن ابراز خرسندی از روند روابط دوجانبه، تصریح کرد: ما شرایط ایران را درک میکنیم و از هرگونه اقدام دیپلماتیک و سیاسی که به تقویت همکاریها و ارتقای صلح و ثبات منطقهای بینجامد، حمایت خواهیم کرد. عراق همچنین از هر تلاشی برای تسریع و بهبود روند تعاملات ایران در مذاکرات استقبال و حمایت میکند.
رئیس جمهور عراق در ادامه ضمن محکوم کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی از فلسطین و لبنان گرفته تا یمن و ایران، افزود: رژیم صهیونیستی به غدهای سرطانی برای منطقه بدل شده است. افتخار اسرائیل به جنایت و خشونت، در تاریخ بیسابقه است. ملتهای منطقه دیر یا زود واکنش مقتضی خود را در برابر این تجاوزات نشان خواهند داد.