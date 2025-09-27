به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در دیدار دبیرکل سازمان ملل، ضمن تشکر از مساعی ایشان برای برقراری صلح و همچنین مواضع مناسب ایشان در رابطه با جنگ غزه اظهار داشت: متاسفانه جنایات و نسل‌کشی در غزه در حالی رخ می‌دهد که شورای امنیت سازمان ملل هیچ اقدامی حتی در حد محکوم کردن نیز برای توقف این جنگ انجام نداده است.

رئیس جمهور اضافه کرد که با وجود انجام تعهدات از سوی ایران و مخالفت روسیه و چین با اجرای اسنپ‌بک، اجرای آن و بازگشت تحریم‌ها عملی غیراخلاقی و غیرقانونی است.

دکتر پزشکیان اظهار امیدواری کرد که دبیرکل از ظرفیت خود برای جلوگیری از این اقدام استفاده کند.

دبیرکل سازمان ملل نیز در این ملاقات با اشاره به تلاش‌های خود و سازمان ملل در محکوم کردن اسرائیل برای متوقف کردن این جنگ، تصریح کرد: سازمان ملل چند صد نفر از کارکنان خود را در این مدت در این جنگ از دست داده است.

گوترش اظهار امیدواری کرد که در روزهای پایانی مانده به اجرای مکانیزم ماشه برای این موضوع راه‌حل دیپلماتیک پیدا شود و شاهد بازگشت تحریم‌ها نباشیم.