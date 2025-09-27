پزشکیان با شبکه NBC آمریکا گفتوگو کرد
رئیسجمهور در گفتگویی مشروح با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا، مواضع و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران را نسبت به مهمترین مسائل داخلی و بینالمللی تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، رئیسجمهور مسعود پزشکیان در جریان حضور در نیویورک به منظور حضور و سخنرانی در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل، در گفتوگوی مشروحی با شبکه NBC آمریکا، به تشریح مواضع کشورمان درباره مهمترین مسائل داخلی، منطقهای و بینالمللی پرداخت.
متن کامل این گفتوگو به زودی و پس از پخش آن از شبکه NBC، در پایگاه اطلاعرسانی دولت منتشر خواهد شد.