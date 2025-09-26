خامسیان:
نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل تحقیر شد
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهوری با بیان اینکه سفیدشویی نتانیاهو باعث حقارتش در سازمان ملل شد به سخنرانی نخستوزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، علیرضا خامسیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«سفیدشویی نتانیاهو باعث حقارتش شد زمانیکه نمایندگان کشورهای مختلف هنگام سخنرانی اش صحن سازمان ملل را ترک کردند و او گستاخانه برای صندلیهای خالی سخنرانی کرد.
ادبیات فریبکارانه نتانیاهو حتی مصرف داخلی هم ندارد.»