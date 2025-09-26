خانه



خامسیان:

نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل تحقیر شد

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه سفیدشویی نتانیاهو باعث حقارتش در سازمان ملل شد به سخنرانی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل واکنش نشان داد.