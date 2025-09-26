به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز «امحای کامل سلاح‌های هسته‌ای» در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در روز جهانی حذف کامل سلاح‌های هسته‌ای بار دیگر یادآور می‌شویم «جمهوری اسلامی ایران، متعهد و شفاف، سال‌هاست زیر ذره‌بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد و کوچک‌ترین انحرافی از مسیر صلح‌آمیز نداشته است؛ اما طرف‌هایی که زرادخانه‌های خود را از سلاح‌های کشتارجمعی انباشته‌اند، به جای عمل به تعهدات خلع سلاح، تأسیسات صلح‌آمیز ایران را هدف خرابکاری و حمله قرار می‌دهند.»

وزارت امور خارجه ایران افزود: «وجدان جهانی چه می‌گوید وقتی دارندگان هزاران کلاهک، به‌ویژه آمریکا، به کشوری که فقط خواهان فناوری صلح‌آمیز است، انگ می‌زنند و تهدید می‌کنند؟»

دستگاه دیپلماسی کشورمان تاکید کرد: «ایران بر حق مشروع خود برای بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز مصر است و جهان را به ایستادگی در برابر استانداردهای دوگانه و مزورانه فرامی‌خواند.»