وزارت امور خارجه ایران:
تهران بر حق مشروع خود برای بهرهمندی از انرژی هستهای صلحآمیز مصر است
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر حق تهران برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای، استانداردهای دوگانه از سوی دارندگان سلاحهای کشتارجمعی را مورد انتقاد قرار داد.
به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز «امحای کامل سلاحهای هستهای» در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در روز جهانی حذف کامل سلاحهای هستهای بار دیگر یادآور میشویم «جمهوری اسلامی ایران، متعهد و شفاف، سالهاست زیر ذرهبین آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار دارد و کوچکترین انحرافی از مسیر صلحآمیز نداشته است؛ اما طرفهایی که زرادخانههای خود را از سلاحهای کشتارجمعی انباشتهاند، به جای عمل به تعهدات خلع سلاح، تأسیسات صلحآمیز ایران را هدف خرابکاری و حمله قرار میدهند.»
وزارت امور خارجه ایران افزود: «وجدان جهانی چه میگوید وقتی دارندگان هزاران کلاهک، بهویژه آمریکا، به کشوری که فقط خواهان فناوری صلحآمیز است، انگ میزنند و تهدید میکنند؟»
دستگاه دیپلماسی کشورمان تاکید کرد: «ایران بر حق مشروع خود برای بهرهمندی از انرژی هستهای صلحآمیز مصر است و جهان را به ایستادگی در برابر استانداردهای دوگانه و مزورانه فرامیخواند.»