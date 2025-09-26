دیدار پزشکیان و ولیعهد کویت در مجمع عمومی سازمان ملل
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، روز جمعه به وقت محلی با «شیخ صباح خالد الحمد الصباح» ولیعهد کویت در محل اقامت خود دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا، رئیس جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، در ادامه دیدارهای خود با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در محل این نهاد بین المللی دیدار و دفتر یادبود سازمان ملل را امضا کرد.
پزشکیان صبح چهارشنبه به وقت محلی و در دومین روز از هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جمع رهبران و نمایندگان عالی رتبه کشورهای جهان دیدگاهها و نظرات جمهوری اسلامی ایران را تبیین و سپس دیدارهای او با برخی از همتایان و سران کشورها و شخصیتهای بین المللی آغاز شد.
رئیس جمهوری پس از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، بلافاصله با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در محل سازمان ملل دیدار و گفتوگو کرد.
پزشکیان همچنین روز چهارشنبه به وقت محلی با روسای جمهور سوئیس و فنلاند، رئیس شورای اروپا، نخست وزیر نروژ و نیز برخی از فعالان ضد جنگ در محل اقامت خود دیدار و گفتوگو کرد.
دیدار و گفتوگو با «لوئیس آرسه کاتاکورا» رئیس جمهور بولیوی نیز از دیگر برنامههای رئیس جمهور در روز پنجشنبه به وقت محلی در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل بود که این دیدار در محل اقامت پزشکیان انجام شد.