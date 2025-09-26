ایران همواره اهل تعامل بوده، اما غرب اهل تقابل

به گزارش ایلنا، محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در حاشیه بازدید از نمایشگاه «اتم اکسپو - ۲۰۲۵» در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: این سفر بسیار به‌موقع، سازنده و تاثیرگذار بود. فرصتی فراهم شد تا بتوانیم طرح‌های آینده خود را با سهولت و سرعت بیشتری پیش ببریم و پیگیری کنیم.

وی با اشاره به برگزاری مراسم هشتادمین سالگرد تاسیس صنعت هسته‌ای در روسیه، گفت: سخنرانی‌های انجام شده، از جمله بیانات آقای پوتین، رییس جمهور روسیه و مطالب مطرح شده از سوی ما، نقشه راه آینده این همکاری‌ها را ترسیم و معرفی کرد.

اسلامی ادامه داد: ما در این سفر، مرور دقیقی بر روند و عملکرد گذشته خود داشتیم. در مسیر توسعه، از مراحل سختی عبور کردیم و اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که هماهنگی‌ها در بالاترین سطح ممکن قرار دارد. می‌توان گفت که در این مقطع تاریخی، برنامه‌های ما با روان‌ترین حالت درحال پیگیری است و هماهنگی‌ها و تنظیمات به سطح مطلوبی نزدیک شده و نزدیک‌تر خواهد شد.

معاون رئیس جمهور افزود: همچنین در این سفر، بازدید‌های دقیق و موثری از چندین صنعت و موسسه بزرگ انجام شد. طی این بازدیدها، تفاهم‌نامه‌هایی امضا و تبادل شد که بستر مناسبی را برای تعاملات آتی فراهم کرد. ما در کنار ارایه و صادرات ظرفیت‌ها و دستاورد‌های خود می‌توانیم نیازهایمان را از سایر کشور‌ها دریافت کنیم. این بازدیدها، فرصت مغتنمی برای توسعه این تبادلات بود.

وی با اشاره به بخش سوم اهداف سفر به روسیه، تصریح کرد: ما دو موضوع مهم را دنبال می‌کردیم. نخست، بحث نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس (SMR) بود. روسیه در حال حاضر پیشتاز توسعه نیروگاه‌های SMR در دنیاست به عبارت دیگر اگر سایر کشور‌ها در مرحله طراحی هستند، روسیه این نیروگاه‌ها را ساخته و از آنها بهره‌برداری کرده است. این موضوع به عنوان یکی از محور‌های جدید همکاری ما با روسیه مطرح شد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: روز گذشته، تفاهم‌نامه مرتبط با این موضوع میان بنده و آقای لیخاچف، مدیرعامل شرکت دولتی انرژی اتمی «روس‌اتم»، امضا و مبادله شد. این تفاهم‌نامه به اطلاع رییس جمهور روسیه نیز رسید و ایشان از این پیشرفت ابراز خرسندی کردند.

وی درباره برنامه‌های مرتبط با توسعه نیروگاه‌های بزرگ مقیاس نیز اظهار کرد: در خصوص احداث نیروگاه جدید در استان هرمزگان تحت عنوان «ایران هرمز» با ظرفیت پنج هزار مگاوات، پیش قرارداد آن بررسی و تفاهم‌نامه مربوطه امضا شد. تفاهم‌نامه‌ها در هر دو حوزه SMR و نیروگاه‌های بزرگ ۱۲۰۰ مگاواتی در روز‌ها و هفته‌های آینده به قرارداد تبدیل خواهند شد که فرصت جدیدی را برای توسعه فعالیت‌های ما شکل خواهد داد.

اسلامی افزود: در جریان این سفر، دیدار‌هایی با سران کشور‌ها و رئیس جمهور محترم روسیه نیز انجام شد که هر یک در راستای تقویت همکاری‌های دوجانبه و برنامه‌ریزی برای آینده بود. همچنین ملاقات با وزیر انرژی روسیه صورت گرفت که در آن، ابلاغیه جناب آقای دکتر عارف، معاون اول رئیس جمهور برای نخست‌وزیر روسیه را از طریق معاون نخست وزیر ارایه کردم تا پیگیری‌های لازم انجام شود.

وی با بیان اینکه بسترها، روند کار و سرعت پیشرفت برنامه‌ها با شتاب بیشتری در حال شکل‌گیری است، تاکید کرد: گفت‌و‌گو‌های انجام‌شده در این دیدارها، بیانگر اراده‌ای جدی و تجربه‌ای موفق برای همکاری و توسعه روابط ایران و روسیه بود. روند امور و حرکتی که تاکنون تجربه کرده‌ایم، بستر مناسبی را فراهم کرده است تا سایر موسسات نیز بتوانند از این الگو استفاده کرده و همکاری‌های خود را با روسیه گسترش دهند؛ امری که همواره مورد تایید و تاکید مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری بوده است.

پوتین از همکاری‌های اتمی با ایران ابراز رضایت کرد

معاون رئیس‌جمهور در خصوص سخنرانی روز گذشته با حضور رییس‌جمهور روسیه بیان کرد: حضور در مجمع جهانی انرژی اتمی یک فرصت ارزشمند بود. دیدار‌های حاشیه‌ای این‌گونه مجامع نیز، گاه به‌اندازه یک نشست رسمی، اثربخش هستند. در دیدار با آقای پوتین، ایشان از روند همکاری‌ها و تعاملات دوجانبه ابراز رضایت کردند. ما و آقای لیخاچف روند حرکت را به اطلاع ایشان رساندیم، از جمله تفاهم‌نامه مربوط به نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس (SMR) که پس از دو سال مذاکره مفصل، روز گذشته امضا شد و به‌زودی به قرارداد تبدیل خواهد شد.

وی اضافه کرد: این موضوعات در دیدار اخیر آقای پزشکیان با آقای پوتین در مسکو نیز مورد بحث قرار گرفت و آقای پوتین در مصاحبه مطبوعاتی مشترک اعلام کردند که روند همکاری‌ها با ایران در شرایط مناسبی دنبال می‌شود و ما امروز اراده کرده‌ایم که کار‌های جدید و نیروگاه جدید را آغاز کنیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به توافقات انجام شده، خاطرنشان کرد: وعده‌ای که پیش‌تر از سوی دو رییس جمهور داده شده بود، اکنون با گام‌های اجرایی بزرگ‌تری دنبال می‌شود و به مرحله موافقت‌نامه رسیده است و ان‌شاءالله به‌زودی به قرارداد تبدیل خواهد شد.

وی افزود: اراده مصمم روسیه برای ایجاد فرصت‌سازی به‌منظور توسعه صنعت هسته‌ای در کشور‌های همگام و همکار با روسیه، از جمله ایران، مشهود بود. این وفاق و هماهنگی، بازتاب یک نگاه سازنده و مشترک میان سران کشور‌ها است که در دیدار‌های اخیر به‌خوبی نمایان شد.

ایران اهل تعامل است، اما غرب مسیر تقابل را انتخاب کرده است

اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص مواضع کشور‌های اروپایی برای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران نیز خاطرنشان کرد: روسیه در نشست شورای امنیت به صراحت اعلام کرد که از این تصمیم برای بازگشت تحریم‌ها تبعیت نخواهد کرد و موضع خود را به‌صورت کتبی و رسمی اعلام کرد. آمریکا و سه کشور اروپایی در ظاهر شعار دیپلماسی می‌دهند، اما مسیرشان، مسیر تقابل است. جمهوری اسلامی ایران همواره اهل تعامل و مذاکره بوده، اما بهانه‌های آنها بهانه‌های واهی است. آنان هیچ‌گاه به قول و قرار و تعهدات خود پایبند نیستند.