قدردانی عراقچی از حمایت گروه دوستان مدافع منشور ملل متحد از ایران

وزیر امور خارجه ایران طی سخنانی در این نشست از مواضع مسئولانه گروه دوستان مدافع منشور ملل متحد در ابراز همبستگی با ایران از طریق محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و همچنین تصویب اعلامیه ویژه درباره حملات شنیع علیه تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران قدردانی کرد.

وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به وضعیت فاجعه‌بار انسانی در فلسطین با تداوم نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی و استفاده از گرسنگی برای ریشه‌کنی مردم فلسطین از سوی رژیم اسرائیل با حمایت آمریکا، بر لزوم اقدامات عینی و ملموس برای توقف این جنایات با خودداری از هرگونه کمک به این رژیم و اعمال تحریم‌های قوی و مؤثر توسط شورای امنیت علیه رژیم اسرائیل و به دست عدالت سپردن رهبران جنایتکار آن از طریق همکاری مؤثر بین‌المللی شد.

عراقچی همچنین با قدردانی از تلاش‌های گروه دوستان دفاع از منشور در مقابله با اقدامات قهری یکجانبه، از تصویب پیش‌نویس قطعنامه این گروه در مجمع عمومی، با حمایت مشترک اعضای گروه از جمله ایران، که روز بین‌المللی مقابله با اقدامات قهری یکجانبه را تعیین می‌نماید، استقبال کرد.

متن سخنرانی وزیر خارجه ایران به این شرح است:

آقای رئیس، مایلم مراتب قدردانی خود را از جمهوری بولیواری ونزوئلا به خاطر رهبری شایسته‌اش بر گروه دوستان مدافع منشور ملل متحد و برگزاری این نشست ابراز نمایم.

این نشست به‌مناسبت هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد برگزار می‌گردد؛ اما در عین حال در دوره‌ای پرتلاطم و بزنگاهی حیاتی که خود منشور ملل متحد با تهدیدات بی‌سابقه ناشی از یکجانبه‌گرایی و برتری‌طلبی معدودی از کشورها مواجه است.

همان‌گونه که آگاهید، در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، رژیم تروریستی اسرائیل تجاوزی آشکار را علیه کشور من آغاز کرد، غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار داد، بیش از هزار تن از جمله زنان و کودکان را به قتل رساند، شمار بسیار بیشتری را مجروح کرد و در نهایت همراهی کامل با ایالات متحده، تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران که تحت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند، را هدف گرفت. چنین اعمال تجاوزکارانه‌ای نقض فاحش حقوق بین‌الملل و اهداف و اصول منشور ملل متحد بوده و افزون بر آن، مصداق جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی محسوب می‌شوند.

از موضع مسئولانه گروه در دفاع از منشور، از جمله از طریق محکومیت این حملات و همچنین تصویب «اعلامیه ویژه درباره حملات شنیع علیه تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران» که امروز صورت گرفت، قدردانی می‌کنم. همچنین از اعضای گروه به خاطر ابراز همبستگی، از جمله از طریق دو بیانیه ویژه و نامه مشترک خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت در خصوص حملات شنیع علیه کشورم، تشکر می‌کنم.

وضعیت فاجعه‌بار انسانی در فلسطین فراتر از توصیف است؛ جایی که رژیم اسرائیل با یاری و حمایت ایالات متحده مرتکب نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، در میان دیگر جنایات، می‌شود. این رژیم نه تنها از گرسنگی به‌عنوان شیوه‌ای در جنگ بهره می‌گیرد، بلکه به‌طور فعال سیاست «گرسنگی-ریشه‌کنی» را به اجرا می‌گذارد که هدف آن کشتار جمعیت فلسطینی از پیش گرسنه و در انتظار کمک‌های بشردوستانه است. «نسل‌کشی در دل نسل‌کشی» توسط این رژیم آپارتاید در حال وقوع است.

با این حال، صرف کلمات فاجعه جاری را متوقف نمی‌کند؛ تعهدات حقوقی همچون تعهد به جلوگیری و مجازات نسل‌کشی باید به اقدامات عینی و ملموس برای توقف این جنایت تبدیل شوند. تمامی کشورها باید از ارائه هرگونه کمک به این رژیم، از جمله انتقال سلاح، امری که همچنین توسط دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام شده است، خودداری نمایند. تحریم‌های قوی و مؤثر باید توسط شورای امنیت علیه رژیم اسرائیل اعمال شوند. رژیم اشغالگر باید به‌طور کامل پاسخگو شناخته شود و رهبران جنایتکار آن از طریق همکاری مؤثر بین‌المللی به عدالت سپرده شوند.

در همین راستا، نباید از تحولات اخیر در آمریکای لاتین که ناشی از تهدیدات ایالات متحده علیه صلح، امنیت و ثبات آن منطقه است، غافل بمانیم. ما اقدامات و تلاش‌های غیرقانونی ایالات متحده علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی ونزوئلا را محکوم می‌کنیم و در همبستگی با مردم و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا ایستاده‌ایم.

ما از تلاش‌های گروه در مقابله با اقدامات قهری یکجانبه قدردانی می‌کنیم و در این راستا از تصویب اخیر پیش‌نویس قطعنامه گروه در مجمع عمومی، با حمایت مشترک اعضای گروه از جمله کشورم، که روز بین‌المللی مقابله با اقدامات قهری یکجانبه را تعیین می‌نماید، استقبال می‌کنیم. ما ارزش بالایی برای پیگیری‌های مستمر گروه در حمایت از پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در خصوص راه‌ها و ابزارهای مقابله با اقدامات قهری یکجانبه، که به کمیته منشور سازمان ملل متحد ارائه شده است، قائل هستیم.

جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو مسئول و بنیان‌گذار سازمان ملل متحد همچنان به اهداف والای گروه در دفاع از منشور سازمان ملل متحد پایبند است، از اقدامات انجام‌شده در این زمینه قدردانی می‌کند و چشم‌به‌راه مشارکت‌های آتی گروه در پاسداری از اهداف و اصول منشور و تحقق وعده‌های آن برای همه است.

سپاسگزارم.