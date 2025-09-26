شورای امنیت به رویارویی «نه» و به همکاری «آری» بگوید

وزیر خارجه ایران نوشت: «در روزها و هفته‌های گذشته، ایران چندین پیشنهاد برای حفظ پنجره دیپلماسی ارائه کرده است، اما سه کشور اروپایی (E3) پاسخی ندادند و آمریکا نیز سیاست خود را با فشار بیشتر ادامه داد».

او در پایان نوشت «در برابر این سیاست آشکار تشدید تنش از سوی سه کشور اروپایی و آمریکا، ایران از اعضای شورا می‌خواهد که مسئولانه عمل کنند و در کنار دیپلماسی، عدالت و حقوق بین‌الملل بایستند. قدرت هرگز نباید به معنای حق باشد».