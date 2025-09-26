خبرگزاری کار ایران
برگزاری مراسم ترحیم مادر حداد عادل + تصاویر
مراسم ترحیم مادر حداد عادل عصر امروز در مسجد نور تهران و با حضور شخصیت‌های برجسته سیاسی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم ترحیم مادر غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان عصر امروز جمعه چهارم مهرماه برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام سید حسن خمینی،  علی لاریجانی، محمدباقر قالیباف، آیت الله گلپایگانی، پرویز سروری، سید عباس صالحی وزیر ارشاد اسلامی، خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام میرتاج الدینی، علاء الدین بروجردی، علی ربیعی، علیرضا زاکانی حجت الاسلام رستمی و ...  حضور دارند.

