الیاس حضرتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که بازگشت اسنپ‌بک برای مردم نگرانی‌هایی به وجود آورده است، مخصوصا در مباحث اقتصادی که جامعه بسیار نسبت به آن حساس است، گفت: داستان اسنپ‌بک هنوز در حال مذاکره است و تا فردا برای مذاکرات و مباحثات فرصت وجود دارد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تاکید کرد: تلاش جمهوری اسلامی ایران همیشه این بوده است که حق و حقوق خودش و ملتش در همه موارد و مواقع دفاع کند، الان هم همین طور دنبال دفاع است و از هر روزنه‌ای استفاده می‌کند و هر فرصتی پیش بیاید دفاع خواهد کرد.

وی ادامه داد: اگر اسنپ‌بک هم پیش آمد؛ همین الان ما در اوج تحریم‌های آمریکایی هستیم و کشور ما آماده است و در دفاع از حقوق حقه خودش محکم مقاومت می‌کند.

حضرتی در پاسخ به این که آیا می‌توان خوشبین بود که اسنپ بک فعال نشود، گفت: نمی‌شود در حال حاضر اظهارنظر کرد و باید صبر کرد.

