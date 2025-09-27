کاظمی در گفتوگو با ایلنا:
مشکل پذیرش مدرک تحصیلی دانشآموزان مدارس ایرانی در ترکیه را حل میکنیم
وزیر آموزش و پرورش در رابطه با تفاهمنامه تحصیلی میان ایران و ترکیه برای پذیرش مدرک تحصیلی دانشآموزان ایرانی که در مدارس فارسی زبان درس خواندهاند، گفت: قرار بود سفری به ترکیه داشته باشیم و در یکی از اجلاسها این موضوع مطرح شود، اما به دلیل وقوع جنگ، این سفر لغو شد اما موضوع در دستور کار قرار دارد و با رایزنیهایی که انجام میدهیم، انشاالله آن را حل خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس اطلاعات رسیده به ایلنا ظاهرا طی بخشنامه جدید وزارت آموزش و پرورش ترکیه کارنامه تحصیلی دانش آموزان پایه دبستان و راهنمایی مدارس ایرانی مستقر در ترکیه (مدارس «۲۲ بهمن آنکارا» و «فجر استانبول») از نیمه دوم سال تحصیلی گذشته (ژانویه ۲۰۲۵) مورد ارزیابی این وزارتخانه قرار نخواهد گرفت و مدارک تحصیلی این دو مدرسه مورد تأیید ترکیه نیست. البته از سالها پیش هم مدارک پایه دبیرستان این دو مدرسه مورد تأیید نبوده و بی توجهی مسئولان این مدارس برای حل اساسی این مشکل، باعث شد تا در سال جدید میلادی پایه دبستان و راهنمایی هم مشمول این بخش نامه شود.
در همین رابطه علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با پیگیریها وزارت آموزش و پرورش برای دانشآموزانی که در مدارس ایرانی ترکیه تحصیل کردند و مدارک تحصیلی آنها در مدارس غیرایرانی این کشور مورد قبول واقع نمیشود، گفت: این موضوعات را حل خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سوال که گفته شده باید تفاهم نامهای بین ایران و ترکیه در این خصوص به امضا برسد، آیا شما پیگیری لازم را انجام دادهاید، تصریح کرد: بله، میدانم و مشکل را حل خواهیم کرد. قرار بود سفری به ترکیه داشته باشیم و در یکی از اجلاسها این موضوع مطرح شود، اما به دلیل وقوع جنگ، این سفر لغو شد.
وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد: این موضوع در دستور کار قرار دارد البته در برخی از کشورها این مشکل وجود دارد که با رایزنیهایی که انجام میدهیم، انشاالله آن را حل خواهیم کرد.