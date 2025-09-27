خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاظمی در گفت‌وگو با ایلنا:

مشکل پذیرش مدرک تحصیلی دانش‌آموزان مدارس ایرانی در ترکیه را حل می‌کنیم

مشکل پذیرش مدرک تحصیلی دانش‌آموزان مدارس ایرانی در ترکیه را حل می‌کنیم
کد خبر : 1691660
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر آموزش و پرورش در رابطه با تفاهم‌نامه تحصیلی میان ایران و ترکیه برای پذیرش مدرک تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی که در مدارس فارسی زبان درس خوانده‌اند، گفت: قرار بود سفری به ترکیه داشته باشیم و در یکی از اجلاس‌ها این موضوع مطرح شود، اما به دلیل وقوع جنگ، این سفر لغو شد اما موضوع در دستور کار قرار دارد و با رایزنی‌هایی که انجام می‌دهیم، ان‌شاالله آن را حل خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس اطلاعات رسیده به ایلنا ظاهرا طی بخشنامه جدید وزارت آموزش و پرورش ترکیه  کارنامه  تحصیلی دانش آموزان پایه دبستان و راهنمایی مدارس ایرانی مستقر در ترکیه (مدارس «۲۲ بهمن آنکارا» و «فجر استانبول») از نیمه دوم سال تحصیلی گذشته (ژانویه ۲۰۲۵)  مورد ارزیابی این وزارتخانه قرار نخواهد گرفت و مدارک تحصیلی این  دو مدرسه مورد تأیید ترکیه نیست. البته از سال‌ها پیش هم مدارک  پایه دبیرستان  این دو مدرسه  مورد تأیید نبوده و بی توجهی مسئولان  این مدارس برای حل اساسی این مشکل، باعث شد تا  در سال جدید میلادی  پایه دبستان و راهنمایی هم  مشمول این بخش نامه شود.

در همین رابطه علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با پیگیری‌ها وزارت آموزش و پرورش برای دانش‌آموزانی که در مدارس ایرانی ترکیه تحصیل کردند و مدارک تحصیلی آن‌ها در مدارس غیرایرانی این کشور مورد قبول واقع نمی‌شود، گفت: این موضوعات را حل خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که گفته شده‌ باید تفاهم نامه‌ای بین ایران و ترکیه در این خصوص به امضا برسد، آیا شما پیگیری لازم را انجام داده‌اید، تصریح کرد: بله، می‌دانم و مشکل را حل خواهیم کرد. قرار بود سفری به ترکیه داشته باشیم و در یکی از اجلاس‌ها این موضوع مطرح شود، اما به دلیل وقوع جنگ، این سفر لغو شد.

وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد: این موضوع در دستور کار قرار دارد البته در برخی از کشورها این مشکل وجود دارد که با رایزنی‌هایی که انجام می‌دهیم، ان‌شاالله آن را حل خواهیم کرد.

انتهای پیام/
خبرنگار : علیرضا کاظمی مقدم
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی