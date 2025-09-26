خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بررسی مناسبات راهبردی ایران و روسیه در حوزه‌های انرژی و اقتصاد

بررسی مناسبات راهبردی ایران و روسیه در حوزه‌های انرژی و اقتصاد
کد خبر : 1691651
لینک کوتاه کپی شد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه اظهار کرد: در چارچوب تقویت همکاری‌های دوجانبه، رییس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی روسیه در دیداری رسمی، درباره گسترش تعاملات به‌ویژه انرژی اتمی و روند فعالیت‌های کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا، «کاظم جلالی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه گفت: در جریان دیداری رسمی، محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران با سرگئی تیسیلیوف، وزیر انرژی روسیه و رییس کمیسیون مشترک اقتصادی گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

وی تصریح کرد: در این دیدار، طرفین درباره فراهم کردن تسهیلات و پیشبرد پروژه‌های مشترک، به‌ویژه در حوزه انرژی اتمی به گفت‌وگو پرداختند. همچنین وزیر انرژی روسیه گزارشی از آخرین وضعیت فعالیت‌های کمیسیون مشترک به رییس سازمان انرژی اتمی ایران ارایه داد و خواستار پیگیری برخی موضوعات مشترک شد.

جلالی عنوان کرد: رییس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در این نشست ضمن تاکید بر اهمیت همکاری‌های راهبردی اعلام کرد که موضوعات مطرح‌شده از طریق ریاست‌جمهوری و همچنین با هماهنگی آقای پاک‌نژاد، رییس ایرانی کمیسیون مشترک هفته آینده پیگیری خواهند شد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه تاکید کرد: این دیدار در چارچوب توسعه مناسبات راهبردی ایران و روسیه و در ادامه رایزنی‌های مستمر دو کشور در حوزه‌های انرژی و اقتصادی انجام شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی