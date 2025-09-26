دیدار رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با وزیر انرژی روسیه

به گزارش ایلنا، در جریان دیداری رسمی، «محمد اسلامی» معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران با «سرگئی تیسیلیوف» وزیر انرژی روسیه به بحث و تبادل نظر پرداختند.