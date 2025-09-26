به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در جریان حضور در نیویورک به منظور حضور و سخنرانی در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل، در گفت‌گوی مشروحی با شبکه العربی قطر، به تشریح مواضع کشورمان درباره مهمترین مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی پرداخت.